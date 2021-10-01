НБУ запускає в обіг пам'ятну монету на честь непереможного українського борця Івана Піддубного
З 5 жовтня Нацбанк запускає в обіг пам'ятну монету "Іван Піддубний" на честь всесвітньо відомого українського борця
Про це повідомляє сайт НБУ.
З одного боку монету зображено Піддубного з чемпіонським поясом і зазначено роки його життя, з іншого - номінал монети (2 грн), державну символіку, сцени боротьби та напис: "Український богатир. Чемпіон чемпіонів", розміщений навколо символічного зображення земної кулі.
Монету випустили тиражем у 35 тис. екземплярів, її діаметр складає 31 мм, вона вироблена з нейзильберу - сплаву міді, нікелю та цинку.
Іван Максимович Піддубний народився 26 вересня (8 жовтня) 1871 року в селі Красенівка на Полтавщзині, помер 8 серпня 1949 року в Єйську (Краснодарський край), був шестиразовим чемпіоном світу з боротьби. Закінчив спортивну кар'єру у 70 років і за понад 40 років виступів не програв жодного чемпіонату чи турніру.
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