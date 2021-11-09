НБУ зобов'язав небанківські фінустанови розкривати клієнтам інформацію про свою діяльність
Національний банк України (НБУ) вимагатиме від небанківських фінансових установ розкривати клієнтам більше інформації про свою діяльність
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор розширив та конкретизував обсяг інформації, що підлягає розкриттю учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також удосконалив порядок її розкриття.
Крім того, НБУ встановив вимоги до розкриття даних на вебсайтах фінустанов та в місцях надання послуг клієнтам. Відповідні вимоги поширюватимуться на учасників ринку небанківських фінансових послуг протягом усього строку перебування в Державному реєстрі фінустанов.
Зазначається, що надавачі небанківських фінпослуг розкриватимуть власні реєстраційні дані, умови та порядок діяльності, перелік власних вебсайтів. Також у відкритому доступі буде інформація щодо відокремлених підрозділів та переліку осіб, які надають посередні послуги.
У пресслужбі додали, що обов'язковою для розкриття лишатиметься бухгалтерська інформація - оприлюднюватиметься річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, разом із його звітом.
У регуляторі зауважили, що розміщення інформації в публічному доступі небанківськими фінустановами регулюватиметься чітко встановленими правилами. Так, інформація повинна бути актуальною, не вводити клієнтів в оману, а її пошук має бути простим.
Зазначається, що ці зміни набувають чинності з 10 листопада 2021 року.
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