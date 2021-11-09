НБУ зобов'язав небанківські фінустанови розкривати клієнтам інформацію про свою діяльність

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор розширив та конкретизував обсяг інформації, що підлягає розкриттю учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також удосконалив порядок її розкриття.



Крім того, НБУ встановив вимоги до розкриття даних на вебсайтах фінустанов та в місцях надання послуг клієнтам. Відповідні вимоги поширюватимуться на учасників ринку небанківських фінансових послуг протягом усього строку перебування в Державному реєстрі фінустанов.



Зазначається, що надавачі небанківських фінпослуг розкриватимуть власні реєстраційні дані, умови та порядок діяльності, перелік власних вебсайтів. Також у відкритому доступі буде інформація щодо відокремлених підрозділів та переліку осіб, які надають посередні послуги.



У пресслужбі додали, що обов'язковою для розкриття лишатиметься бухгалтерська інформація - оприлюднюватиметься річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, разом із його звітом.



У регуляторі зауважили, що розміщення інформації в публічному доступі небанківськими фінустановами регулюватиметься чітко встановленими правилами. Так, інформація повинна бути актуальною, не вводити клієнтів в оману, а її пошук має бути простим.



Зазначається, що ці зміни набувають чинності з 10 листопада 2021 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb