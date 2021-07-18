Не Бастою єдиним. У Ані Лорак заплановані літні концерти в Україні
Скандальна російська співачка українського походження Ані Лорак, яка після повалення режиму Януковича фактично переселилася до Росії, збирається до кінця літа 2021 року дати концерти на території України. Це будуть перші її відкриті виступи на батьківщині з початку війни
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
Ані Лорак, зокрема, планує з'явитися 16 й 17 серпня в Одесі, де її вже чекають в ITAKA Beach Resort & Night Club. В мережі квитки продаються по 900 грн.
Програма співачки називається "Найкращі хіти".
Слід нагадати, що Лорак підтримувала армію країни-агресора й робила заяви проти захисників України, виконуючи таким чином пропагандистську функцію в інтересах ворога.
До від'їзду в РФ на виборах президента України агітувала за Лоніда Кучму (1999) та Віктора Януковича (2004).
Ані Лорак в РФ опікується Філіп Кіркоров.
Також вона близько приятелює з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова.
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Однак, через відкритий конфлікт з продюсером Костянтином Меладзе, якого співачка звинуватила у сексуальних домаганнях, у Ані Лорак почалися ускладнення в Росії. Їй навіть зірвали концерт в Москві.
"Як і очікувалось, після того як СБУ пустила в Україну кримнашиста Басту та ініціювала виключення Кіркорова із чорного списку, до нас масово повалила інша нечисть", - пояснює ситуацію громадський діяч Сергій Стерненко, який відомий тим, що активно протидіє гастролям росіян в Україні.
"Далі буде. Сюди почнуть їхати ще більше росіян та зрадників. І навіть ймовірний візит Порєчєнкова (який під відеорзапис показово стріляв по українським воїнам на Донбасі - ред.) вже не буде жартом. Це стане реальністю", - додає Стерненко.
- Нагадаємо, попри велике суспільне обурення в Україні цього літа вже відбулися концерти московських реперів Джигана та Басти.
- СБУ пропустило їх до України попри незаконні відвідини українського Криму й підтримку окупації півострова.
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