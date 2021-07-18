Не Бастою єдиним. У Ані Лорак заплановані літні концерти в Україні

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Ані Лорак, зокрема, планує з'явитися 16 й 17 серпня в Одесі, де її вже чекають в ITAKA Beach Resort & Night Club. В мережі квитки продаються по 900 грн.



Програма співачки називається "Найкращі хіти".





Слід нагадати, що Лорак підтримувала армію країни-агресора й робила заяви проти захисників України, виконуючи таким чином пропагандистську функцію в інтересах ворога.



До від'їзду в РФ на виборах президента України агітувала за Лоніда Кучму (1999) та Віктора Януковича (2004).



Ані Лорак в РФ опікується Філіп Кіркоров.



Також вона близько приятелює з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова.



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Однак, через відкритий конфлікт з продюсером Костянтином Меладзе, якого співачка звинуватила у сексуальних домаганнях, у Ані Лорак почалися ускладнення в Росії. Їй навіть зірвали концерт в Москві.



"​Як і очікувалось, після того як СБУ пустила в Україну кримнашиста Басту та ініціювала виключення Кіркорова із чорного списку, до нас масово повалила інша нечисть", - пояснює ситуацію громадський діяч Сергій Стерненко, який відомий тим, що активно протидіє гастролям росіян в Україні.



"Далі буде. Сюди почнуть їхати ще більше росіян та зрадників. І навіть ймовірний візит Порєчєнкова (який під відеорзапис показово стріляв по українським воїнам на Донбасі - ред.) вже не буде жартом. Це стане реальністю", - додає Стерненко.

Нагадаємо, попри велике суспільне обурення в Україні цього літа вже відбулися концерти московських реперів Джигана та Басти.

СБУ пропустило їх до України попри незаконні відвідини українського Криму й підтримку окупації півострова.