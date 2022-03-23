"Не будьте орками!": ДСНС закликала українців не випалювати траву і сміття, натомість палити ворога
Рятувальники просять українців не палити траву та сміття, адже через пожежі страждають довкілля, люди, тварини та майно
Про це заявили в ДСНС.
"Рятувальники попереджають: не будьте орками, не випалюйте суху траву та сміття", - ідеться в повідомленні.
Зараз за добу в Україні трапляється понад 300 пожеж в екосистемах. Унаслідок займань на відкритих територіях страждають не тільки довкілля, тварини й майно - також люди дихають небезпечними продуктами горіння!
У ДСНС нагадали, що категорично заборонено спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.
"Паліть ворога, а не суху траву!" - закликали рятувальники.
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