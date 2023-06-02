Про це повідомляє Белта.

За словами білоруського диктатора, війна була неминучою, але Росії слід було розпочинати повномасштабне вторгнення раніше, доки Україна не була готовою.

"Все до цього йшло. Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності. Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", - сказав Лукашенко.

Він додав, що війна нібито розпочалася не 2014 року, та підтримав заяву Володимира Путіна, що нібито розпочала її не Росія.

"Я абсолютно згоден з президентом Путіним, коли він говорить про те, що не ми розпочали цю війну. Вона почалася навіть не у 2014 році. Вона почалася задовго до 2014 року. Ми бачили все, що тут відбувалося: той "коричневий" переворот, який стався і до чого Україну підводять. Бачили, хто був в авангарді", - розповів Лукашенко.