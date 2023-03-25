Про це мер Краснодару написав у telegram.

За словами російського чиновника, запланований у квітні концерт співачки українського походження Ані Лорак буде невідворотно скасовано. Наумов повідомив, що він та жителі Краснодару загалом виступають проти проведення шоу, "людей, котрі зізнаються в коханні правлячій українській владі".

Наумов зазначив, що жоден підприємець, актор, співак або співачка, котрі мають неприйнятну в Росії позицію щодо так званої "СВО" не мають заробляти на території РФ.

"Ми не можемо гарантувати, що ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, поставляє їм снаряди та боєприпаси" - написав Наумов.