Не чекають і в РФ: у Краснодарі скасували концерт Ані Лорак
Мер російського міста Краснодар Євген Наумов заявив про скасування концерту співачки українського походження Ані Лорак, яка не підтримала Україну
Про це мер Краснодару написав у telegram.
За словами російського чиновника, запланований у квітні концерт співачки українського походження Ані Лорак буде невідворотно скасовано. Наумов повідомив, що він та жителі Краснодару загалом виступають проти проведення шоу, "людей, котрі зізнаються в коханні правлячій українській владі".
Наумов зазначив, що жоден підприємець, актор, співак або співачка, котрі мають неприйнятну в Росії позицію щодо так званої "СВО" не мають заробляти на території РФ.
"Ми не можемо гарантувати, що ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, поставляє їм снаряди та боєприпаси" - написав Наумов.
- Нагадаємо, співачка українського походження Ані Лорак після початку російського вторгнення у 2014 році не переривала зв'язки з російським шоубізнесом.
- У лютому 2022 року, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Лорак не засудила країну-агресора, в якій проживала та працювала.
- 2 березня 2022 року Ані Лорак заявила, що в Україні триває вбивча й руйнівна війна, і закликала її зупинити. Співачка не вказала, кому конкретно адресовано її заклик, а також те, що країна-агресор РФ напала на Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе