Не діяла чверть століття: Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я
З запуском залізничного сполучення Березине – Басарабяска потяги з Одеси та портів Рені та Ізмаїл не мусять йти по мосту через Дністровський лиман, який постійно атакують окупанти
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За словами Кубракова, повністю оновлена залізнична ділянка Березине – Басарабяска, яка зʼєднує Україну та Молдову, майже 25 років була закрита.
"Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів Рені та Ізмаїл надійно підключений до залізничного сполучення. Розраховуємо, що зможемо досягти обсягу вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік. Вдячний нашим партнерам з Молдови та профільним міністерствам за співпрацю та роботу на результат", – написав Кубраков.
Інфраструктуру як на території України, так і на території Молдови відновлювали українські залізничники.
За словами міністра, до повномасштабного вторгнення планували побудувати автомобільний міст через Дністер, який мав би стати ключовою ланкою на маршруті з Києва до Кишинева.
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