Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, повністю оновлена залізнична ділянка Березине – Басарабяска, яка зʼєднує Україну та Молдову, майже 25 років була закрита.

"Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів Рені та Ізмаїл надійно підключений до залізничного сполучення. Розраховуємо, що зможемо досягти обсягу вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік. Вдячний нашим партнерам з Молдови та профільним міністерствам за співпрацю та роботу на результат", – написав Кубраков.

Інфраструктуру як на території України, так і на території Молдови відновлювали українські залізничники.

За словами міністра, до повномасштабного вторгнення планували побудувати автомобільний міст через Дністер, який мав би стати ключовою ланкою на маршруті з Києва до Кишинева.

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