"Не готовий ризикувати рейтингами": телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка у расизмі, він відповів

Про це ведуча написала у Facebook.

Інцидент, про який написала Ашіон, трапився шість років тому. На той момент вона працювала ведучою на каналі "2+2", який є частиною холдингу "1+1 media".

Телеведуча зазначила, що шість років тому Ткаченко, який тоді був гендиректором "1+1 media" відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Після цього Ашіон звільнилася.

"Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера “1+1 media” Олександра Ткаченка: “Чи не могла би я взяти в ньому участь?” Відповідь була карколомною: “Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами”, — написала Ашіон.

Так, вона припустила, що справа у кольорі її шкіри.

Ашіон вирішила написати про це у соцмережах, бо напередодні зустріла Ткаченка на джазовому фестивалі у Львові та пригадала йому цю розмову.

“І знову отримала у відповідь “нетлєнку”. “Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?”, — вона навела приклад слів Ткаченка.





У свою чергу, міністр відкинув звинувачення, заявивши у коментарях до допису, що не проводить кастинги та “бере до уваги професіоналізм, а не колір шкіри, гендер чи орієнтацію”.

“Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з “2+2” на “1+1”. Внесу невеличку ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу. Ми були колегами впродовж років: Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того самого холдингу – у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів і менеджерок у будь-якій компанії чи організації – завжди був і є баланс. Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати”, – наголосив Ткаченко.





Довідка: У 1990 рр. Олександр Ткаченко був заступником генерального продюсера каналу “1+1”, де створив “Телевізійну службу новин”, відому зараз як “ТСН”. З серпня 2008 року він очолив групу “1+1 media”. А в червні 2020 року Ткаченка призначили на посаду міністра культури.

У свою чергу, Кароліна Ашіон раніше працювала на телеканалі “2+2”. Згодом, стала однією з телеведучих каналу “Прямий” у 2017 році.

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