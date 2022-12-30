НЕ ІСТФАК, 18:30. Світ ідей Степана Бандери
Чиї книжки читав Бандера? Чи справді є щось спільне між українським націоналізмом та фашизмом? Чи ОУНівці були терористами? Яким був типовий портрет ОУНівця?
Гість проєкту НЕ ІСТФАК - Олександр Зайцев, український історик, доктор історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету (УКУ).
НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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