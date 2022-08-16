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Не лише для пенсіонерів: українці можуть отримати допомогу від шести міжнародних організацій

16 серпня, 2022 вiвторок
16:14
Суспільство єДопомога

Мінсоцполітики оприлюднило перелік міжнародних організацій, які виплачують фінансову допомогу різним соціальним категоріям українців

Детальний перелік організацій розміщений на сторінці Міністерства соціальної політики.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ) готова надати допомогу у розмірі 2500 гривень 960 тисячам осіб. Пріоритетними є малозабезпечені сім’ї, у тому числі ВПО. Загалом на фінансову допомогу українцям організація готова виплатити 2,4 млрд грн.

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) надає допомогу сім’ям з дітьми. Подавати заявки можуть багатодітні родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, а також сім'ї, які мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю. Сума допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім‘ї, але не більше 33 300 грн. 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає допомогу Внутрішньо переміщеним особам, насамперед тим, які отримують  пенсію до 3000 грн. Попередньо на допомогу можуть розраховувати 200 тисяч осіб. Вони отримають 2220 грн впродовж трьох місяців. 

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Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) надасть допомогу 500 тисячам внутрішньо переміщених осіб за черговістю дати включення до бази даних. Організація також виплачуватиме по 2220 грн впродовж трьох місяців. 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) надасть допомогу у розмірі 2220 грн впродовж трьох місяців 100 тисячам осіб. Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі з-поміж ВПО. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

— одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

— отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

— особи з інвалідністю;

— сім’ї з двома і більше дітьми;

— пенсіонери віком понад 65 років.

RED ROSE CDS LIMITED  на пілотній стадії надасть допомогу  40 тисячам осіб, а саме:  внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам та/або особам з інвалідністю.  Допомогу у розмірі 2220 грн виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням. 

  

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