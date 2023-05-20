Про це дружина голови бригади Нацгвардії "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

"Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", – сказала вона.

Прокопенко зауважила, що командири Азову володіє поточною інформацією про війну.

"Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його (Дениса "Редіса" Прокопенка - ред.) дістати з того пекла. Тепер важлива задача - повернути чоловіка на Батьківщину", - підкреслила Прокопенко.