"Не повністю на свободі": командири Азову живуть на режимному турецькому об'єкті, - Катерина Прокопенко
Очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині
Про це дружина голови бригади Нацгвардії "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу.
"Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", – сказала вона.
Прокопенко зауважила, що командири Азову володіє поточною інформацією про війну.
"Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його (Дениса "Редіса" Прокопенка - ред.) дістати з того пекла. Тепер важлива задача - повернути чоловіка на Батьківщину", - підкреслила Прокопенко.
- 20 травня – річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". За рік з полону вдалося повернути близько 500 оборонців.
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