Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Не тільки мстити за страти полонених, а дбати про менші втрати на фронті
OPINION

Не тільки мстити за страти полонених, а дбати про менші втрати на фронті

Юрій Бутусов
13 квітня, 2023 четвер
08:04
Погляд Юрій Бутусов

Це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу

В мене нема вже ніяких емоцій щодо ворога, який відкрито щоденно говорить та показує, що мета Росії — знищення усіх українців, етнічна та політична зачистка усього живого як у Чечні, шляхом терору та масових вбивств, як Путін вже робив у 2000-х.

Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося — помстимося, звичайно, це зрозуміло.

Але я хотів би почути, що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців?

Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося — помстимося, звичайно, це зрозуміло. Але я хотів би почути, що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців?

  • Що робиться, що зменшити кількість відео, потрапляють у полон по 1-2-3 особи на якихось забутих спшках, в умовах погано організованої оборони, чи на у якихось поспіхом організованих атаках, без належної розвідки та управління?
  • Що робиться, щоб переглянути порядок організації та застосування військ та щоб дронів в армії стало більше ніж солдат, щоб сенсори різних типів стали стандартним спорядженням піхотної роти?
  • Що робиться для покращення якості індивідуальної підготовки солдатів, які навички, і який час отримують люди на полігонах, чи затверджена оптимальна програма?
  • Що робиться, щоб проводити розбір втрат та потрапляння у полон, чи робляться висновки?
  • Що робиться, щоб знімати з посад командирів, які не здатні розумно застосовувати особовий склад, і щоб просувати ефективних бойових лідерів на командні посади?

Читайте також: Не героїзм перемагає, а професіоналізм

Чим менше ми даємо вбивати себе на фронті — тим більше ми вбиваємо ворогів на фронті. І це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Відео
Новини
Росія
геноцид
військові
ЗСУ
Юрій Бутусов
війна з Росією
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
10 квітня, 2023 понедiлок
У МЗС КНР заявили, що Тайвань - їхня внутрішня справа, а світ має дотримуватися принципу "одного Китаю"
Сергій Фурса
12 квітня, 2023 середа
"Жахливий популізм": інвестбанкір Фурса про законопроєкт щодо повернення доплат військовим
білоруські військові
12 квітня, 2023 середа
Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.33
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 квітня
08:12
Верховна Рада
У Раді відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства до норм ЄС
08:00
російські танки, окупанти, оркі
Упродовж доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 5 безпілотників та засіб ППО
07:53
на фото наслідки удару по Бериславу
Росіяни 46 разів обстрілювали Херсонщину минулої доби, є загиблий та поранені
07:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна отримає $115 млрд дострокової міжнародної підтримки
07:32
Олексій Данілов
"Це дуже небезпечна річ": Данілов відреагував на чотири сценарії NYT щодо війни в Україні
07:23
На військовій базі в Індії сталася стрілянина, загинули 4 людей
06:55
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
06:34
білоруські та російські військові
У Білорусі окремі військові з’єднання і частини привели у вищі ступені бойової готовності, - зведення Генштабу
06:30
Анонс
"Вест Гем", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
06:09
Кремль
ISW: Кремлівська кампанія русифікації шкодить Росії
05:43
Журналіст WSJ Еван Гершкович
Путін особисто дозволив арешт журналіста WSJ Гершковича, - Bloomberg
05:30
Анонс
Ваут Вегхорст, "Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
05:21
танк Аbrams M1
Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams 
04:30
Мілан, Тео Ернандес, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 12 квітня
03:35
Правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів
На деокупованій Луганщині правоохоронці знайшли російський схрон зброї та боєприпасів
02:59
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи ліквідували за день 15 росіян
02:29
пенсіонери
Росіяни викрадають документи пенсіонерів з тимчасово окупованих територій
02:03
Антоніу Гутерреш
"У жасі": в генсека ООН Гутерреша прокоментували жорстоку страту російськими окупантами полоненого
01:56
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено АЗС та приватні домогосподарства
01:19
Еліна Світоліна
Світоліна здобула першу перемогу після закінчення декрету
00:52
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 квітня
00:38
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
00:33
Рафаель Леау, "Мілан" - "Наполі", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Мілан" переграв "Наполі" у драматичному матчі на "Сан Сіро"
00:18
"Реал", Ліга чемпіонів
"Челсі" без Мудрика програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
2023, середа
12 квітня
23:57
Тайвань
Китай 16-18 квітня планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню, - Reuters
23:36
Депардьє і Путін
Жерара Депардьє звинуватили у домаганнях 13 жінок, - Mediapart
22:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Страта українського полоненого та ядерний шантаж Путіна. Колонка Сергія Згурця
22:51
Зеленський
"Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора": Зеленський виступив перед учасниками "фінансового Рамштайну"
22:24
G7 у травні може ввести санкції проти алмазів російської компанії АЛРОСА, - The Economic Times
21:54
Оновлено
Світовий банк
Світовий банк виділив Україні $200 млн на відновлення енергетики
21:53
У селі на Херсонщині, яке найбільше обстрілює РФ, залишаються 14 дітей: батьки відмовляють в евакуації
21:28
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Україна в ООН: головування РФ у Радбезі на тлі жорстокої страти військовополоненого виглядає вкрай цинічно
21:14
"Подкаст терапія" більше ніколи не вийде, - співведучий Спартака Субботи актор Янович оголосив про закриття проєкту
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський закликав світових лідерів до реакції через відео жорстокої страти військового, Росія саботує роботу зернового коридору, а ЗСУ чекають на західні боєприпаси. Світові ЗМІ про Україну 12 квітня
20:51
Едуард Багіров
Соратник Путіна, який закликав бомбити Україну: в Росії у 47 років помер письменник-пропагандист Багіров
20:40
ФСБ
Російська ФСБ в Естонії систематично намагається вербувати українських біженців, - поліція безпеки
20:30
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 413-го дня війни: іспанські "леопарди", британські санкції та рекордний оборонний бюджет
20:20
Вийшов трейлер мінісеріалу "Континенталь: зі світу Джона Віка"
20:14
З Донеччини в інші регіони України від початку повномасштабного вторгнення РФ виїхало понад мільйон жителів
20:12
Ексклюзив
окупанти, орки
Окупанти можуть готуватись до форсування Дніпра, мінуючи берег річки, - ексзаступник мера Херсона Головня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV