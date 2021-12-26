Недосвідченість Зеленського і вихідців з "95 кварталу" особливо небезпечна у відносинах з Росією, - New York Times

Про це американський журналіст Ендрю Крамер пише в своїй статті для The New York Times.



Автор зазначає, що недосвідченість українського президента може мати "жахливі наслідки".



"Будь-який необережний крок може призвести до війни, яка загрожує серйозно погіршити відносини між Росією та США", - наголошує Крамер.



За його оцінками, Зеленський оточив себе представниками індустрії розваг замість експертів, які розуміють внутрішню та зовнішню політику.



На прикладі кількох топових чиновників президентської команди Зеленського (Андрія Єрмака, Сергія Шефіра, Кирила Тимошенка та Івана Баканова) у матеріалі розповідається, що адміністрація українського лідера може бути першою в історії, яка у такому масштабі прийшла до влади безпосередньо з телешоу.





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