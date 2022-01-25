"Немає коштів на базові потреби": нардепка Василенко назвала бюджет на 2022 рік "абсолютно дефіцитним"
Народна депутатка Леся Василенко заявила, що чинний держбюджет не витримує жодної критики
Про це вона сказала у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Тут можна тільки позаздрити витримці і спокою пана Шмигаля: коли все в країні котиться коту під хвіст, прем'єр так райдужно малює ситуацію. Бюджет на 2022 рік - не витримує жодної критики, він абсолютно дефіцитний, там немає коштів, щоб забезпечити базові потреби, а вони лежать, в першу чергу, у безпековій площині", - заявила Василенко.
За її словами, в Україні є проблеми з фінансуванням армії.
"В нас немає коштів на нормальні гідні зарплати військовим, є незакриті потреби армії, для того, щоб Україна могла боронити себе уже в очевидній загрозі від російської агресії", - сказала нардепка.
Вона наголосила, що також є питання з енергоресурсами.
"Де брати кошти, щоб оплачувати енергоносії? Я вже не кажу про те, де брати гроші, щоб розвивати енергетичну незалежність і мережі, які б були стійкими до шантажів, які влаштовує Росія на енергетичному ринку", - підсумувала Василенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.51
Купівля 28.51Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.66
- Актуальне
- Важливе