"Немає коштів на базові потреби": нардепка Василенко назвала бюджет на 2022 рік "абсолютно дефіцитним"

Про це вона сказала у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Тут можна тільки позаздрити витримці і спокою пана Шмигаля: коли все в країні котиться коту під хвіст, прем'єр так райдужно малює ситуацію. Бюджет на 2022 рік - не витримує жодної критики, він абсолютно дефіцитний, там немає коштів, щоб забезпечити базові потреби, а вони лежать, в першу чергу, у безпековій площині", - заявила Василенко.



За її словами, в Україні є проблеми з фінансуванням армії.



"В нас немає коштів на нормальні гідні зарплати військовим, є незакриті потреби армії, для того, щоб Україна могла боронити себе уже в очевидній загрозі від російської агресії", - сказала нардепка.



Вона наголосила, що також є питання з енергоресурсами.



"Де брати кошти, щоб оплачувати енергоносії? Я вже не кажу про те, де брати гроші, щоб розвивати енергетичну незалежність і мережі, які б були стійкими до шантажів, які влаштовує Росія на енергетичному ринку", - підсумувала Василенко.



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