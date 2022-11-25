Ані московські воші, ані українські гниди не дождутся! – пише популярний блогер про ракетні обстріли. І, ніби, патріот та ненавидить окупантів. І, ніби, хоче, щоб влада менше крала. Але ж тягне до рота московську пропаганду про "українські гниди". І сотні бездумних дурників лайкають це гімно і розносять далі.

Що не так з "українськими гнидами"? Вони не українські! Наприклад, цей блогер дуже не любить Гетманцева і вважає його головним поганцем. Але де Гетманцев, а де Україна? Гетманцев російськомовний українофоб, антимайданівець, людина глибоко російської культури. Яка ж він українська гнида? Яка завгодно, але точно не українська!

Де Гетманцев, а де Україна? Гетманцев російськомовний українофоб, антимайданівець, людина глибоко російської культури. Яка ж він українська гнида? Яка завгодно, але точно не українська!

Так само з іншими корумпантами. Їх неправильно називати українськими, бо слово "українські" не несе тут ніякого змісту. В першу чергу вони корумпанти, ось їхній головний ідентифікатор, а не українське громадянство.

Москва 5 років мочила українського президента Порошенка цими "українськими гнидами", торгівлею на крові, "ворогом не в Москві, а в Києві".

Зараз вже Зеленського починають мочити тим, чим він на виборах мочив Порошенка.

Якщо абстрагуватися від особистих політичних уподобань, у сухому залишку одне: будь-якими шляхами Москва намагається дискредитувати в очах українців все українське і, в першу чергу, українську владу. Будь-яку владу, незалежно від персоналій.

Москва 5 років мочила українського президента Порошенка цими "українськими гнидами", торгівлею на крові, "ворогом не в Москві, а в Києві"

Будь ласка, не приймайте в цьому участі, друзі! Не пишіть брєд про "українських гнид" і подібне, не репостіть і давайте по руках горе-блогерам, які здуру не розуміють, що працюють на російську пропаганду, або свідомо розганяють ІПСО окупантів.

Немає ніяких українських гнид. Є корумпанти, продажні чиновники, силовики, політики, в яких з українського є тільки паспорт. Бо красти у власного народу у війну можуть тільки люди без роду і племені, манкурти, запроданці.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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