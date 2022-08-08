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Необхідних передумов немає, - Пєсков про можливість зустрічі Зеленського та Путіна

8 серпня, 2022 понедiлок
16:50
Новини Дмитро Пєсков

У кремлі заявили, що наразі немає підстав для зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна

Про це інформує Reuters.

У відповідь на запитання про пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана виступити посередником у мирних переговорах речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть зустрітися лише після того, як обидві сторони "зроблять домашнє завдання".

Пєсков також стверджує, що "українська делегація зникла з радарів, переговорного процесу зараз немає.

"Що стосується зустрічі президентів Путіна і Зеленського, то вона можлива лише після того, як делегації виконають всю домашню роботу. Цього не відбулося, тому немає необхідних передумов для зустрічі", - додав речник Путіна.

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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дмитро Пєсков
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