Про це інформує Reuters.

У відповідь на запитання про пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана виступити посередником у мирних переговорах речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть зустрітися лише після того, як обидві сторони "зроблять домашнє завдання".

Пєсков також стверджує, що "українська делегація зникла з радарів, переговорного процесу зараз немає.

"Що стосується зустрічі президентів Путіна і Зеленського, то вона можлива лише після того, як делегації виконають всю домашню роботу. Цього не відбулося, тому немає необхідних передумов для зустрічі", - додав речник Путіна.

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