Неподалік Стамбула стався потужний землетрус

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Землетрус стався у середу, 23 листопада, о 4:08 за місцевим часом, на невеликій глибині 10 км. Точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу будуть визначені, коли сейсмологи перевірять дані та уточнять свої розрахунки.

Національна обсерваторія Афін визначила, що землетрус мав магнітуду 6,0. Натомість Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду у 5,9.

Землетрус відчувався у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Зокрема у Дюздже (прим. - 170 км від Стамбулу), Коджаелі, Алаплі, Хендеку і Ереглі.

Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже - 17 км.

Станом на 4:00 за київським часом - інформації про руйнування і жертв немає.

Повідомлення від очевидців у коментарях VD:

"Ліжко тремтіло 10 секунд",

"Легким і помірним тремтінням я почав відходити вбік від свого столу й побачив, що люстра гойдається. Надворі було чутно голосні звуки птахів, гавкали собаки";

"Затряслось все у квартирі: лампа, холодильник, ліжко і шафа";

"Проснувся від того, що трясе. Це тривало 1-2 хвилини";

"Я ​​лежав у ліжку і раптом відчув, що кімната гойдається. Я почув якийсь брязкіт і зрозумів, що це мої вішалки для одягу";

"Спочатку я подумав, що у мене запаморочення, але потім зрозумів, що це був землетрус".

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