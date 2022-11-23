Неподалік Стамбула стався потужний землетрус
У ніч з 22 на 23 листопада у Туреччині, неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0
Про це повідомляє Volcano Discovery.
Землетрус стався у середу, 23 листопада, о 4:08 за місцевим часом, на невеликій глибині 10 км. Точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу будуть визначені, коли сейсмологи перевірять дані та уточнять свої розрахунки.
Національна обсерваторія Афін визначила, що землетрус мав магнітуду 6,0. Натомість Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду у 5,9.
Землетрус відчувався у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Зокрема у Дюздже (прим. - 170 км від Стамбулу), Коджаелі, Алаплі, Хендеку і Ереглі.
Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже - 17 км.
Станом на 4:00 за київським часом - інформації про руйнування і жертв немає.
Повідомлення від очевидців у коментарях VD:
- "Ліжко тремтіло 10 секунд",
- "Легким і помірним тремтінням я почав відходити вбік від свого столу й побачив, що люстра гойдається. Надворі було чутно голосні звуки птахів, гавкали собаки";
- "Затряслось все у квартирі: лампа, холодильник, ліжко і шафа";
- "Проснувся від того, що трясе. Це тривало 1-2 хвилини";
- "Я лежав у ліжку і раптом відчув, що кімната гойдається. Я почув якийсь брязкіт і зрозумів, що це мої вішалки для одягу";
- "Спочатку я подумав, що у мене запаморочення, але потім зрозумів, що це був землетрус".
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