Неподалік від російського Хабаровська школярки вбили пенсіонера за $136

Про це повідомляє російський телеканал Рен-ТВ.



Дівчата 14 та 13 років опівночі вибили двері до квартири літнього чоловіка у селищі Сортіровка. Вони вкрали у нього близько 10 тисяч рублів, що дорівнює $136, влаштували погром у квартирі, після чого поклали на пенсіонера вибиті двері та почали стрибати на них.



На шум прийшла сусідка, котру підлітки теж намагалися побити. Вона втекла та викликала поліцію.



Після прибуття силовиків постраждалий був живий, але помер дорогою до лікарні помер від пошкоджень внутрішіх органів.



Дівчат затримали, при цьому вони погрожували пустити газ у квартирі.





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