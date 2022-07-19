Нескорений Маріуполь: як живе окуповане місто
Про життя в окупованому місті журналістка "Еспресо" Христина Парубій у програмі "Війна і волонтери" поспілкується із волонтером з Маріуполя Олександром Любимовим
У вівторок, 19 липня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" волонтер Олександр Любимов розповість про життя в окупованому Маріуполі. Є інформація про приховану мобілізацію та фільтраційні заходи у місті. Втім нескорені мешканці одягають українську символіку.
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