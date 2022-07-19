Нескорений Маріуполь: як живе окуповане місто

У вівторок, 19 липня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" волонтер Олександр Любимов розповість про життя в окупованому Маріуполі. Є інформація про приховану мобілізацію та фільтраційні заходи у місті. Втім нескорені мешканці одягають українську символіку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал.

