"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі
Вранці п'ятниці, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху. З'ясовуємо деталі", - написав Федоров.
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- 10 вересня стало відомо, що у Мелітополі росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
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