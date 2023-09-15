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"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі

15 вересня, 2023 п'ятниця
05:01
Війна з Росією Мелітополь

Вранці п'ятниці, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху. З'ясовуємо деталі", - написав Федоров.

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  • 10 вересня стало відомо, що у Мелітополі росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців.
Україна
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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