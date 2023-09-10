Окупанти в Мелітополі встановили вишки для прослуховування мешканців
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни встановили вишки мобільного зв'язку. Таким чином окупанти прослуховують телефонні розмови місцевих мешканців
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
"Окупанти Мелітополя пильно слідкують за "незгодними". Спочатку розвісили по місту відеокамери, потім перейшли на телефонний зв’язок. Не змогли переналаштувати українські вишки, тож розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови", - написав він.
За його словами, таку чергову вишку окупанти нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу - на мікрорайоні навпроти 24-го училища.
Федоров зауважив, що при цьому за півтора року російська окупаційна влада так і не зробиа нормальний зв’язок та Інтернет для людей.
"Ворожі вишки - тільки для ворожих цілей", - додав мер Мелітополя.
- Крім того, напередодні Іван Федоров повідомив, що російські окупанти привезли у тимчасово захоплений Мелітополь ще один мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід.
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