Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер
Російські окупанти привезли у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області ще один мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що наразі у кожному окупованому місті працює по одному мобільному крематорію. Це відбувається цілодобово.
За словами Федорова, нещодавно у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського.
Мешканці Мелітополя і Бердянська скаржаться на жахливий сморід.
- Ще 4 серпня стало відомом, що в окупованому Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід.
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