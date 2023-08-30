Росіяни розгорнули в окупованому Мелітополі другий крематорій, - мер

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що наразі у кожному окупованому місті працює по одному мобільному крематорію. Це відбувається цілодобово.

За словами Федорова, нещодавно у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського.

Мешканці Мелітополя і Бердянська скаржаться на жахливий сморід.