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Головна Війна з Росією У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід

У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід

4 серпня, 2023 п'ятниця
19:25
Війна з Росією Мелітополь

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 серпня.

"Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками", - йдеться у повідомленні.

Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у Мелітополі, особливо вночі

Ситуація на фронті, обстріли території України

Протягом доби Росія завдала 39 авіаударів, ворог застосував 2 ударні дрони "шахеди" (усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області.
  • На Лиманському напрямку російський противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку Росія здійснила безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар,  Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Єгорівка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку РФ завдала авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Контрнаступ ЗСУ, удари по росіянах

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

  • За добу війни Росія втратила 640 солдатів, 27 дронів та 15 бойових бронемашин. На фронті протягом 3 серпня між ЗСУ та російським військом відбулося понад 40 боєзіткнення.
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