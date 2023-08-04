Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 248 490 (+640)осіб ліквідовано

танків ‒ 4228 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15)

артилерійських систем – 4911 (+19)

РСЗВ – 704 (+0)

засобів ППО ‒ 466 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)

крилатих ракет ‒ 1347 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20)

спеціальної техніки ‒ 724 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Окупанти погрожують репресіями персоналу ЗАЕС, намагаються змусити отримати паспорти РФ

"У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями", - про це у ранковому зведенні 4 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Росія завдала 57 авіаційних ударів та здійснила 29 обстрілів з РСЗВ по Україні минулої доби

3 серпня РФ завдала удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed по Україні. Українська протиповітряна оборона усі 15 ворожих дронів знищила.

Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Близько 40 бойових зіткнень відбулося на фронті: ситуація по напрямках

Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області; Сопич, Кучерівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля Сумської області та Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують Армію РФ в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського.

Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Ворожа армія завдала авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар’їнки. Здійснила обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль.

Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області.

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Шевченківка, Республіканець, Берислав, Садове, Херсон і Дніпровське Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили пункт управління загарбників, 12 артзасобів на вогневих позиціях і 2 засоби ППО

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.