Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія втратила на війні в Україні вже понад 240 тис. військових, - Генштаб ЗСУ
Оновлено

Росія втратила на війні в Україні вже понад 240 тис. військових, - Генштаб ЗСУ

4 серпня, 2023 п'ятниця
08:10
Війна з Росією Окупанти

За добу війни Росія втратила 640 солдатів, 27 дронів та 15 бойових бронемашин. На фронті протягом 3 серпня між ЗСУ та російським військом відбулося понад 40 боєзіткнення

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 248 490 (+640)осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4228 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15)
  • артилерійських систем – 4911 (+19)
  • РСЗВ – 704 (+0)
  • засобів ППО ‒ 466 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 311 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20)
  • спеціальної техніки ‒ 724 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Окупанти погрожують репресіями персоналу ЗАЕС, намагаються змусити отримати паспорти РФ

"У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями", - про це у ранковому зведенні 4 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ. Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Росія завдала 57 авіаційних ударів та здійснила 29 обстрілів з РСЗВ по Україні минулої доби

3 серпня РФ завдала удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed по Україні. Українська протиповітряна оборона усі 15 ворожих дронів знищила.

Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Близько 40 бойових зіткнень відбулося на фронті: ситуація по напрямках

Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області; Сопич, Кучерівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля Сумської області та Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують Армію РФ в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського.

Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Ворожа армія завдала авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар’їнки. Здійснила обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль.

Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області.

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Шевченківка, Республіканець, Берислав, Садове, Херсон і Дніпровське Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили пункт управління загарбників, 12 артзасобів на вогневих позиціях і 2 засоби ППО

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.

Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Запорізька АЕС
Бахмут
Енергодар
Нікополь
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Карта.Запоріжжя_0108_eng
2 серпня, 2023 середа
"Не на Донецькому напрямку": капітан ЗСУ Прозапас висловив думку, де вирішується доля війни
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
3 серпня, 2023 четвер
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
08:30
Південна Корея
Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених
08:25
аварія
У Мексиці пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину: загинуло щонайменше 18 людей
08:03
Ексклюзив
Ігор Лапін
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
08:01
OPINION
Василь Зима
Усі воювати не підуть
07:35
Оновлено
Гвардійське
Вибухи у Феодосії: росіяни заявили про нібито збиття 13 українських БПЛА
07:28
на фото: вибух
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці морськими дронами на військово-морську базу в Новоросійську
07:08
OPINION
Микола Княжицький
Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю
06:39
російська армія, мобілізація
ISW: у Росії намагаються створити сприятливі умови для залучення добровольців на війну
06:06
голод
У світі 35 млн людей перебувають на межі голоду, - Міжнародний комітет порятунку
05:55
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 2-го туру
04:49
Потонув
На Київщині потонув 10-річний хлопчик
03:23
Артем Довбик (у центрі), Панатінаїкос - Дніпро-1
Директор СК "Дніпро-1" анонсував трансфер Довбика в європейську топ-лігу
02:49
Оновлено
обстріл, ППО
Над Харківщиною зафіксували БПЛА невстановленого типу
02:44
Кріштіану Роналду
Гол Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ
01:31
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР
01:12
Роман Безус, Омонія, Ліга конференцій
Ексфутболіст збірної України Безус захопив лідерство у бомбардирській гонці Ліги конференцій
00:56
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
00:40
Ліга конференцій, Адана Демірспор - Клуж
Коноплянка невдало дебютував у новому клубі
00:22
Дональд Трамп
Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія
00:00
президент Польщі Анджей Дуда
Літак президента Польщі через шторм не зміг приземлитися у Гданську
2023, четвер
3 серпня
23:41
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
"Динамо" отримало першого суперника у Лізі конференцій
23:36
США гарантії безпеки Україна офіс президента
Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій
23:34
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Україна має ініціювати залучення конвоїв НАТО для супроводу торговельних суден, - Наливайченко
23:26
РФ обстрілює Україну ракетами, які отримала від Києва за газові борги, - "Схеми"
23:23
Фото: наслідки обстрілу Херсона
Росіяни здійснили черговий обстріл Херсона: поцілили у торговий центр та медзаклад
23:11
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома
Зеленський заявив про "огидні зловживання", виявлені під час перевірок "воєнкомів"
22:57
Огляд
Сергій Згурець
Україні для бліцкригу бракує авіації та ППО. Колонка Сергія Згурця
22:45
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк перемогла шосту ракетку світу
22:36
Крим
Зеленський розповів про терміни та формат нового саміту Кримської платформи
22:15
Намацали найперспективніший напрямок: ЗСУ на півдні розпочали третю фазу контрнаступу, - WP
21:55
Володимир Зеленський
Російські терористи вже запустили проти України майже 2 тис. "шахедів", - Зеленський
21:54
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Ворскла" програла "Ділі" та вибула з Ліги конференцій
21:54
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляція матчу українців у Лізі конференцій
21:45
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Чому дорожчає пальне на українських АЗС. Пояснення експерта
21:45
Петро Порошенко
Статус УБД по QR-коду: у Раді ініціюють відповідні зміни до закону
21:31
Обстріл Херсона
У Херсоні під час російського обстрілу поранено волонтера із Норвегії
21:05
ІДІЛ
В ІДІЛ заявили про загибель свого лідера у сутичці з угрупуванням Аль-Каїди
20:52
У Румунії провели пошуки уламків російського дрона після атаки на Ізмаїл
20:24
Папа Франциск діти Україна
Зло дуже жорстоке: Папа Франциск вибачився перед українцями, що не може зупинити війну
20:19
українське зерно
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV