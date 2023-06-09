Трейлер з'явився на офіційному ютуб-каналі компанії Netflix.

"Доля їх звела. Небезпечні сили намагаються їх роз'єднати. Ґеральт і Йеннефер борються за безпеку Цірі, поки на континенті точиться війна", - пише Netflix про 3 сезон серіалу "Відьмак".

Третій сезон "Відьмака" стартує вже 29 червня.