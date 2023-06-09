Netflix показав трейлер третього сезону "Відьмака"
Ввечері четверга, 8 червня, компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Відьмак"
Трейлер з'явився на офіційному ютуб-каналі компанії Netflix.
"Доля їх звела. Небезпечні сили намагаються їх роз'єднати. Ґеральт і Йеннефер борються за безпеку Цірі, поки на континенті точиться війна", - пише Netflix про 3 сезон серіалу "Відьмак".
Третій сезон "Відьмака" стартує вже 29 червня.
- Британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
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