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Невдалий партнер. Ексочільниця МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, емігрувала до США

5 липня, 2022 вiвторок
19:06
Світ Катрін Кнайсль і Володимир Путін

Карін Кнайсль залишила країну через погрози убивства і відмовляється давати інтерв'ю

Про це пише The Washington Post у статті, присвяченій розслідуванню російської агентури в Австрії.

"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрози вбивству", - йдеться у публікації.

У зв'язку з оприлюдненням фактів діяльності ФСБ та інших розвідувальних служб на території Австрійської Республіки депутати парламенту вимагають ретельного та безкомпромісного розслідування. "Російський вплив в Австрії має бути ретельно досліджено», – заявила член опозиційного парламенту Стефані Кріспер. - Протягом багатьох років зв’язки з Москвою пронизували нашу політичну систему. Тепер економічна та політична залежність від Росії нарешті стала видимою для всіх як загроза безпеці".

Йдеться насамперед про так звану справу Егісто Отта, який керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки.

The Washington Post наголошує, що представники європейських служб безпеки та документи розслідування свідчать про те, що Отт разом з іншими офіцерами австрійської розвідки розробляв план реорганізації служб безпеки як нового відділу в Міністерстві закордонних справ. У той час міністерство закордонних справ очолювала Карін Кнайсль, дипломат і науковець, яку привела до уряду ультраправа Партія свободи. 

"Партнер по урядовій коаліції з 2017 по 2019 рік, Партія Свободи встановила особливо теплі стосунки з кремлем, відправивши своїх членів в офіційну поїздку у 2017 році до анексованого Росією Криму. Росія захопила українську територію у 2014 році в ході, який Сполучені Штати і Європейський Союз відмовилися визнати, натомість запровадивши економічні санкції проти Росії", - нагадує видання.

"Весілля Кнайсль у 2018 році стало найпомітнішим символом захоплення Росії політичною елітою. Список запрошених давав зрозуміти "хто є хто" в австрійській політиці, включаючи колишнього канцлера Себастьяна Курца. Зірковим гостем, однак, був президент Росії Володимир Путін. Під час урочистостей Кнайсль танцювала з Путіним у вальсі та була сфотографована на реверансі до російського лідера, коли він цілував їй руку", - пише The Washington Post.

У слідчих документах немає вказівок на те, що Кнайсль знала про план реорганізації, який не був реалізований. У текстових повідомленнях WhatsApp репортеру Washington Post Кнайсль сказала, що "не дає інтерв’ю" і емігрувала з Австрії через "погрози вбивством". Вона сказала, що "ніколи не чула про містера Отта".

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Новини
Володимир Путін
Австрія
ФСБ
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