Головна Новини Кожна евакуація — це лотерея, — керівник місії "Проліска" на Донеччині

Ярослава Наумова
20 жовтня, 2025 понедiлок
17:57
Новини

Як відбувається евакуація у Костянтинівці Донецької області? Місто постійно обстрілюють із FPV, а ткож КАБами і ФАБами. Водночас там досі залишаються цивільні. Станом на початок жовтня ОВА надавала дані про те, що у місті ще залишаються понад 5,5 тисяч людей

Зміст

 Про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник гуманітарної місії "Проліска" у Донецькій області Євген Ткачов.

За його словами, на Донеччині ситуація різниться: "Десь уже "кіллозони", десь люди мешкають у "кам’яному сторіччі" місяць-два-три, а подекуди, наприклад, як у Сіверську, вже понад три роки".

 Евакуація із Костянтинівки: чи є випадки, коли родини повертаються разом із дітьми? 

"Так, спостерігаємо, на жаль, такі випадки. Вони, ще раз скажу, на жаль, не поодинокі, і від влади це ніяк не залежить. Теоретично всі були вивезені, але якими шляхами вони повертаються, як ховають дітей, це вже питання до батьків. А так, і поліція, і військова адміністрація, вони, я вважаю, зробили все, що можливо. Але це вибір батьків, і кожного тижня знаходяться діти, котрих евакуюють або волонтери, або поліція, або ДСНС. Іноді, на жаль, це буває після трагічних випадків, після обстрілів, коли поранені батьки цих дітей", — зазначає Євген Ткачов. 

Чи сприяє наближення зими тому, щоб люди виїжджали? 

"На жаль, ми цього не спостерігаємо. Евакуація збільшилася може на декілька відсотків. Більше стали виїжджати люди похилого віку, слабенькі, які бачать, що навколо не залишилось сусідів, і їм ніхто не зможе принести водичку, ліки та будь-яку гуманітарну допомогу", — каже волонтер.

Наскільки нині ускладнена евакуація людей, зокрема із Костянтинівки, і як окупанти перешкоджають евакуації? "Тут дві перешкоди. Перша — це дрони-ждуни на оптоволокні, які сидять на в’їзді в Костянтинівку на всіх шляхах і просто вибирають, кого жахнути. Тому кожна евакуація — це лотерея. Буде закінчуватися заряд батареї, то вони будуть бити і по евакуаційних автівках. На жаль, вже багато випадків, коли атакували волонтерів, і мене особисто під час евакуації. І кожного тижня вражають по декілька цивільних автівок із людьми, які намагаються виїхати. І друга складність — це обстріли росіян під час відсутності комендантської години. Тобто, ще пару місяців тому обстрілів було небагато, і люди могли ходити в своїх справах, щось купити в магазинах, в аптеках, знайти водичку, отримати гуманітарну допомогу. Але зараз Росія застосовує весь спектр. Зрозуміло, місто дійсно постійно під атакою різноманітних дронів, КАБів, ФАБів і дронів-ждунів". 

Чи стає більше місць, де готові прийняти евакуйованих? 

"Постійно ремонтуються гуртожитки, колишні санаторії, іноді є дефіцит місць для розміщення немобільних людей, які не можуть самі за собою доглядати. Хоспісів, будинків для літніх людей з умовою утримання саме лежачих. Оце наразі дефіцит, і така умовна черга може сягати і півсотні людей, а інколи доходила і до сотні людей. Але зараз теоретично держава буде фінансувати лікарні, в яких будуть створюватися ліжко-місця саме для такої категорії", — каже Євген Ткачов. 

Куди саме евакуюють людей? 

"Їх вивозять у транзитні шелтери Павлограду і Донеччини, з Павлограду відправляють на центр "Океан Добрак" Дніпро, де за ними доглядають, годують, лікують, і вже спокійніше підшукують місце в Україні, куди їх можна відправити", — зазначив волонтер.

