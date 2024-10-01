Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ

Про це пише Relevo.

За інформацією джерела, 8 жовтня відбудеться пресконференція, на якій 40-річний Андрес Іньєста оголосить про завершення ігрової карʼєри.

Більшу частину своєї кар'єри легендарний півзахисник провів у "Барселоні". За основну команду каталонців Іньєста відіграв 674 матчів та оформив майже 200 результативних дій.

Іньєста виграв 4 трофеї Ліги чемпіонів і 9 разів став чемпіоном Іспанії. Визнавався найкращим футболістом Європи-2012.

Разом зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010, Євро-2008 і Євро-2012.