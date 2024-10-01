Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
Колишній футболіст "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста завершує свою кар’єру
Про це пише Relevo.
За інформацією джерела, 8 жовтня відбудеться пресконференція, на якій 40-річний Андрес Іньєста оголосить про завершення ігрової карʼєри.
Більшу частину своєї кар'єри легендарний півзахисник провів у "Барселоні". За основну команду каталонців Іньєста відіграв 674 матчів та оформив майже 200 результативних дій.
Іньєста виграв 4 трофеї Ліги чемпіонів і 9 разів став чемпіоном Іспанії. Визнавався найкращим футболістом Європи-2012.
Разом зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010, Євро-2008 і Євро-2012.
- У 2018 році Андрес Іньєста покинув "Барселону", перейшовши до японського "Віссел Коба". Влітку цього року перебрався в "Еміратес" з ОАЕ.
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