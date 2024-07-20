Лукашенко незмінно керує Білоруссю вже рівно 30 років
Рівно 30 років тому, 20 липня 1994 року, Олександр Лукашенко вперше присягнув на вірність Білорусі як президент. Зробив він це білоруською мовою під забороненими ним же тепер біло-червоно-білим (БЧБ) білоруським прапором та білоруським гербом "Пагоня"
Сьогодні за використання усієї цієї "екстремістської" символіки в Білорусі передбачена кримінальна відповідальність, нагадує Espreso.TV.
За даними знятого з державної реєстрації білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 20 липня в країні нараховується 1378 політв'язнів.
Президентські вибори 1994 року були першими та наразі єдиними вільними та демократичними за усю історію Білорусі. Подальші волевиявлення були грубо сфальшованими, а над опонентами Лукашенка вчинялися жорстокі розправи - викрадення, вбивства, випровадження за кордон, ув'язнення за надуманими звинуваченнями.
Окрім установлення одноосібного правління Лукашенко всі ці 30 років розчиняв білоруську державу в російському впливі. Наразі взаємини офіційного Мінська та Москви оформлені у вигляді Союзної держави Росії та Білорусі.
Привітання від Путіна
Сьогодні, 20 липня 2024 року, на сайті Кремля з'явилося привітання Олександру Лукашенку з 30-річчям перебування на посаді президента Білорусі від імені Володимира Путіна.
Російський диктатор передає білоруському "найтепліші привітання".
За словами Путіна, з Лукашенком "нерозривно пов'язана вся новітня історія Білорусі".
Кодове ім'я "Валет"
2022 року міжнародний OSINT-проєкт InformNapalm оприлюднив документ про працевлаштування Лукашенка до КДБ СРСР під агентурним псевдо Валет.
У датованій 1987 роком характеристиці зазначається, що Лукашенка слід використовувати обережно, адже той є "надзвичайно хитрим". Також наводилася така його риса, як нібито небайдужість до жінок, зокрема неповнолітніх.
На думку білоруської опозиції, саме зв'язок Лукашенка з КДБ-ФСБ став визначальним для Кремля під час затвердження його кандидатури на роль маріонеткового правителя Республіки Білорусь, покликаного не дати розвиватися їй як незалежній державі.
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