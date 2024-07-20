Лукашенко незмінно керує Білоруссю вже рівно 30 років

Сьогодні за використання усієї цієї "екстремістської" символіки в Білорусі передбачена кримінальна відповідальність, нагадує Espreso.TV.

За даними знятого з державної реєстрації білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 20 липня в країні нараховується 1378 політв'язнів.

Президентські вибори 1994 року були першими та наразі єдиними вільними та демократичними за усю історію Білорусі. Подальші волевиявлення були грубо сфальшованими, а над опонентами Лукашенка вчинялися жорстокі розправи - викрадення, вбивства, випровадження за кордон, ув'язнення за надуманими звинуваченнями.

Окрім установлення одноосібного правління Лукашенко всі ці 30 років розчиняв білоруську державу в російському впливі. Наразі взаємини офіційного Мінська та Москви оформлені у вигляді Союзної держави Росії та Білорусі.

Привітання від Путіна

Сьогодні, 20 липня 2024 року, на сайті Кремля з'явилося привітання Олександру Лукашенку з 30-річчям перебування на посаді президента Білорусі від імені Володимира Путіна.

Російський диктатор передає білоруському "найтепліші привітання".

За словами Путіна, з Лукашенком "нерозривно пов'язана вся новітня історія Білорусі".

Кодове ім'я "Валет"

2022 року міжнародний OSINT-проєкт InformNapalm оприлюднив документ про працевлаштування Лукашенка до КДБ СРСР під агентурним псевдо Валет.

У датованій 1987 роком характеристиці зазначається, що Лукашенка слід використовувати обережно, адже той є "надзвичайно хитрим". Також наводилася така його риса, як нібито небайдужість до жінок, зокрема неповнолітніх.

На думку білоруської опозиції, саме зв'язок Лукашенка з КДБ-ФСБ став визначальним для Кремля під час затвердження його кандидатури на роль маріонеткового правителя Республіки Білорусь, покликаного не дати розвиватися їй як незалежній державі.