На Харківщині пошкоджено газопровід: виникла пожежа, постраждалих немає
У Харківській області ввечері 18 квітня був пошкоджений газопровід: виникла велика пожежа, постраждалих немає
Про це повідомив оператор ГТС України.
"В Харківській області сьогодні ввечері був пошкоджений газопровід. Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії. Обставини інциденту з'ясовуються", — сказано у повідомленні.
Телеграм-канал Харьков Life пише, що у радіусі 40 метрів плавить асфальт, стовп полум'я близько 70 метрів.
У ДСНС повідомили, що ворог завдав масованих обстрілів по середмістю Вовчанська, спричинивши масштабні пожежі:
"Менш ніж за годину в середмісті виникли три великі пожежі. Зайнялась будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждалих немає".
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