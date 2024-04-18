На Харківщині пошкоджено газопровід: виникла пожежа, постраждалих немає

Про це повідомив оператор ГТС України.

"В Харківській області сьогодні ввечері був пошкоджений газопровід. Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії. Обставини інциденту з'ясовуються", — сказано у повідомленні.

Телеграм-канал Харьков Life пише, що у радіусі 40 метрів плавить асфальт, стовп полум'я близько 70 метрів.

У ДСНС повідомили, що ворог завдав масованих обстрілів по середмістю Вовчанська, спричинивши масштабні пожежі:

"Менш ніж за годину в середмісті виникли три великі пожежі. Зайнялась будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждалих немає".