Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш

Таку думку висловила польська дослідниця, етнологиня, перекладачка і волонтерка Ольга Соляш у програмі "Європейці" з Лесею Вакулюк в етері Еспресо.

"Набагато більше спільного мають поляки з українцями, чим українці з росіянами. Це інша ментальність, повністю інша ментальність. Я вважаю, українці абсолютно європейський народ, який має в своїй історії багато елементів будування також демократичних структур. Починаючи хоч би з тих віче ще з руських часів. Але також козацький час - якісь демократичні, можна б сказати, вибори. Україна має також свою історію в XX столітті, кінець XIX - початок XX століття - також будування національної свідомості й державності, яка спиралася великою мірою на якісь демократичні елементи. Врешті-решт Україна має Майдани за собою - три, починаючи від Революції на граніті, і Помаранчева Революція, і Революція гідності. Того, перепрошую, москалі не мають", - вважає вона.

Ольга Соляш наголосила, що у росіян інша ментальність. Починаючи від чуття колективності, розуміння відповідальності за будування країни - у них немає державницького бажання творити державу спільно і мати відповідальність за будування якогось спільного простору.

"Це навіть можна подивитися на такому найнижчому рівні: село. Українське село як виглядає і як виглядає російське село. Етнографи вже в XIX столітті звертали увагу на те, що російське село абсолютно відрізняється від українського села. В українському селі садок - оспіваний вишневий біля хати, але це фактично так є. В українському селі квіти, в українському селі все-таки щось має бути, довкола хати має бути зелено.

У Московії будинок і болото. Я розумію, могло і не бути болото, якби не було мокро. Але будинок - і для будинка фактично мало що посаджено, якби не було потреби. Вони все-таки мають ментальність кочівників, і від того не втечеш. Вони є інші - це кочівничий народ. Вони творилися заради того, що вони постійно пробували загарбати нову територію, її підкорити, висмоктати, іти, іти, іти, продовжувати іти далі. А українці - це такий етнос, який десь прив'язаний до землі. І це відчувається - прив'язаність до землі. Я думаю, що прив'язаність до землі дає також більше мирності у звичайному, щоденному побуті. Бо людина, коли вона залежна від циклів природи, вона також стає більш покірною до світу. Зрештою, земля - я думаю, багато людей це відчуває, що трошки сама земля, праця на землі забирає негативну енергію. І я вважаю, що українці в своїй природі народ неагресивний. Але це одночасно також народ, який має межу терпіння. Це так і є", - наголосила вона.