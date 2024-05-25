Нацгвардія презентувала проєкт Центру ментального здоров'я

Національна гвардія України планує за допомогою благодійників створити Центр ментального здоров'я для військових у Київській області. Про це Еспресо розповіла Ганна Обоянська з пресслужби Першої президентської бригади "Буревій" Національної гвардії України.

Перша презентація проєкту реабілітаційного Центру ментального здоров'я відбулася в Києві під час благодійного аукціону, організатори якого збирали гроші на fvp-дрони для бійців бригади "Буревій".

Про проєкт публіці розповіла архітекторка, співзасновниця та креативна директорка компанії AIMM Анна Іскіердо, вона ж надала редакції кілька візуалізацій майбутнього Центру.

Візуалізація майбутнього Центру ментального здоров'я НГУ, зображення надано архітекторкою Анною Іскіердо

На схемах-презентаціях Центру також було зазначено, що він буде створений у Київській області на ділянці 3 гектари посеред дубового та соснового лісу. На території вже є споруди, що підлягатимуть реконструкції або демонтажу.

Територія буде розділена на кілька функціональних зон, передбачає роздільні заїзди для прийому пацієнтів та для відвідувачів.

Передбачено створення двох просторів. Один із просторів буде громадським, інший — тихим реабілітаційним.

У громадському просторі будуть багатофункціональна конференц-зала для освітніх програм та інших масових заходів, буде спортивний комплекс з басейном із 25-метровими доріжками, сауною та спортивною залою, а також літня кухня.

Візуалізація будівлі спорткомплексу з басейном у майбутньому Центрі ментального здоров'я НГУ. Зображення: Анна Іскіердо

У реабілітаційній зоні будуть спортивні майданчики, альтанки з можливістю опалення у зимовий період, теплиці, сад і город, місце для дрібних домашніх птахів та тварин для зоотерапії. На схемі також помітно поле для мініфутболу.

У головному корпусі з двома надземними та одним підземним поверхом будуть кабінети лікарів, палати пацієнтів, їдальня, будівля буде обладнана ліфтом.

Одночасно в комплексі зможуть проходити реабілітацію 60 військовослужбовців, обслуговувати роботу Центру будуть близько 35 людей (лікарі та персонал).

Збір благодійних внесків на створення Центру проводить БО "Фонд Архітектурної Палати України" (ЄДРПОУ 44818975, IBAN UA633052990000026007046229711). Також можна переказати кошти на картку Монобанка 5375411211209627.