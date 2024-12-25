Найочікуваніші фільми 2025 року - чекаємо
Наш рейтинг найкращих фільмів 2025 року: топ-5
"Бріджит Джонс: Закохана в хлопця". Фото: кадр із фільму
"Бріджит Джонс: Закохана в хлопця"
Великобританія
Режисер: Майкл Морріс
У ролях: Рене Зеллвегер, Г'ю Ґрант, Емма Томпсон та інші
Сюжет. Четверта з картин про приголомшливу та улюблену глядачами Бріджіт Джонс. Розповідь піде про подальше життя британської журналістки, яка продовжуватиме потрапляти в безглузді ситуації, намагаючись налагодити особисте життя. За сюжетом твору головній героїні 51 рік, вона одинока мати з двома дітьми, що відкриває для себе світ сайтів для знайомств…
"Трон 3". Фото: кадр із фільму
"Трон 3"
США
Режисер: Хоакім Роннінг
У ролях: Камерон Монахен, Джаред Лето, Еван Пітерс та інші
Сюжет: Фільм продовжить історію про кібервсесвіт, який населяють віртуальні люди з реальними почуттями. Тут немає місця для свободи вибору, адже у кіберсвіті панує диктатура. Кожен – лише маленький гвинтик у цьому бездушному всесвіті…
"Супермен: Спадщина"
США
Режисер: Джеймс Ганн
У ролях: Девід Коренсвіт, Нейтан Філліон, Ізабела Мерсед та інші
Сюжет. Подробиці сюжету не розкриваються, але деякі деталі все ж таки відомі. Події, у центрі яких буде молодий Кларк Кент, він же Супермен, розгорнуться у Метрополісі. Супермен уже бореться зі злочинністю, сценаристи не планують показувати від початку відому історію появи персонажа. Головним супротивником Супермена буде Лекс Лютор. Лиходій у цьому протистоянні буде застосовувати найпередовіші технічні розробки…
"Бетмен. Частина 2". Фото: постер до фільма
"Бетмен. Частина 2"
США
Режисер: Метт Рівз
У ролях: Роберт Паттінсон, Енді Серкіс, Баррі Кеоган та інші
Сюжет. Сіквел "перезапущеного" з Паттінсоном "Бетмена" був офіційно оголошений у квітні 2022 року. Тоді було підтверджено участь у зйомках режисера Метта Рівза та самого Роберта Паттінсона. Сюжет картини не розкривається, проте автори дотримуватимуться "класичної" історії про Бетмена…
"Аватар 3"
США
Режисер: Джеймс Кемерон
У ролях: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Стівен Ленг та інші
Сюжет: Подробиці сюжету невідомі, але майбутній фільм продовжить лінію картини "Шлях води". За словами режисера Джеймса Кемерона, третя частина "Аватара" буде найкращою з усіх…
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