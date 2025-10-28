"Піариться на мові, хоча сам був російськомовним". Сюмар розказала про нову атаку анонімних телеграмів на Порошенка
Анонімні телеграм-канали продовжують кампанію з дискредитації колишнього президента Петра Порошенка та парламентської опозиції. 27 жовтня, у День української писемності та мови "зливні бачки" розганяли матеріали з очорнення лідера опозиції. Головна теза: "піариться на мові, хоча сам був російськомовним"
Про це пише народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у соцмережі Facebook.
Вона зауважила, що приводом для масової "чорної атаки" стало привітання пʼятого президента з Днем української мови.
"Саме за його президентства (Порошенка — ред) було ухвалено ті закони, які реально змінили ситуацію з мовою, інформаційним і культурним простором в Україні – заборона російського кіно, квоти на українську мову на телебаченні, квоти українськомовних пісень на радіо, і, зрештою, закон про мову. Так, проросійське лобі тоді багато робило, аби завадити ухваленню цих законів, але вони були прийняті і підписані Президентом", – нагадала Сюмар.
Народна депутатка пригадала, як у 2019 під чіткі вказівки проросійського політика та колишнього заступника Офісу президента Андрія Портнова — його люди в Раді в провладній силі "пробували мовне законодавство переглянути".
"Найсмішніше було ось ці "новини" читати російською мовою в російському месенджері на четвертому році повномасштабної війни росії проти України. До речі, російський месенджер ВКонтакте, неймовірно, до речі, на той час популярний, Порошенко не побоявся закрити рішенням РНБО", – нагадала Вікторія Сюмар.
Як відомо, анонімні телеграм-канали часто є інструментами з очорнення не лише опозиції, а й відомих журналістів та громадських організацій.
- Так, у листопаді 2023 року Інститут масової інформації та "Детектор медіа" стали жертвами масової атаки за серію матеріалів за фейки та азартні ігри в Telegram. Тоді деякі з них погрожували "спалити офіси" ІМІ та ДМ, а то й взагалі їх ліквідувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе