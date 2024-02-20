Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990

Про це повідомляє Kicker.

Інформацію про смерть Андреаса Бреме підтвердила його партнерка Сюзанна Шефер. Причини наразі не розголошують. Ексфутболісту "Баварії" та збірної Німеччини було 63 роки.

Під час футбольної кар'єри Бреме грав на позиціях лівого захисника та центрального півзахисника. Німець також виступав за "Інтер", "Кайзерслаутерн", "Бармбек-Уллерхорст", "Саарбрюккен" та "Сарагосу"

З "Баварією" та "Кайзерслаутерном" Андреас Бреме вигравав чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок країни, разом з мюнхенцями доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів.

Бреме виграв з "Інтером" Серію А, Суперкубок Італії та Кубок УЄФА. У складі "Сарагоси" став переможцем Кубка Іспанії.

У 1990 році Андрес Бреме став чемпіоном світу у складі збірної Німеччині. У фіналі проти Аргентини гравець забив єдиний гол.

Разом зі збірною також був фіналістом ЧС-1986 та Євро-1992.