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Головна Футбол Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990

Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990

20 лютого, 2024 вiвторок
19:16
Футбол Андрес Бреме

У вівторок, 20 лютого, стало відомо про смерть колишнього футболіста збірної Німеччини Андреаса Бреме

Про це повідомляє Kicker.

Інформацію про смерть Андреаса Бреме підтвердила його партнерка Сюзанна Шефер. Причини наразі не розголошують. Ексфутболісту "Баварії" та збірної Німеччини було 63 роки.

Під час футбольної кар'єри Бреме грав на позиціях лівого захисника та центрального півзахисника. Німець також виступав за "Інтер", "Кайзерслаутерн", "Бармбек-Уллерхорст", "Саарбрюккен" та "Сарагосу"

З "Баварією" та "Кайзерслаутерном" Андреас Бреме вигравав чемпіонат Німеччини, Кубок та Суперкубок країни, разом з мюнхенцями доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів.

Бреме виграв з "Інтером" Серію А, Суперкубок Італії та Кубок УЄФА. У складі "Сарагоси" став переможцем Кубка Іспанії.

У 1990 році Андрес Бреме став чемпіоном світу у складі збірної Німеччині. У фіналі проти Аргентини гравець забив єдиний гол.

Разом зі збірною також був фіналістом ЧС-1986 та Євро-1992.

Теги:
Спорт
Інтер
Баварія
Бундесліга
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