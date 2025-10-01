Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини

Еспресо розповідає про справжні обличчя української фармації — конкретних людей зі своїми історіями, які щодня забезпечують українців необхідними ліками, працюючи і в тилу, і на прифронтових територіях.

Історія Євгенії

Євгенія Болотова у фармації вже 11 років, вона працює в мережі аптек “Бажаємо здоров’я”. До переїзду в Київ працювала в цій же мережі у Добропіллі на Донеччині — місті, яке довелося покинути двічі.

"У травні 2022-го почалися серйозні обстріли. Переживала не тільки за себе — насамперед за колег, за аптеку. Працювали, поки була хоч якась можливість допомагати людям, але врешті-решт довелося закритися. Проте я лишаюсь у професії. Дуже вдячна своїй мережі, колегам і керівництву — вони підтримали і з житлом у 2022-му, і з роботою, і морально. Допомагають і зараз".

Євгенія мріє повернутися на рідну Донеччину і знову обслуговувати жителів Добропілля. Попри все пережите, вона продовжує розвиватися професійно, адже вважає свою роботу покликанням.

"Ще в Добропіллі, коли ми працювали в аптеці, одному чоловіку під час покупки ліків раптом стало зле. Пізніше з'ясувалося — у нього епілепсія, про яку він навіть не підозрював. Ми з колегою надали йому першу допомогу до приїзду швидкої. Можливо, врятували життя".

Допомога, що об'єднує

Аптека "Бажаємо здоров'я" активно займається благодійністю. За час повномасштабної війни пожертвувала понад 31 мільйон гривень на ЗСУ, ТРО та ДСНС. Гроші йшли на потреби військових частин, квадрокоптери та запити від лікарень. Також мережа співпрацює з батальйоном "Госпітальєри", волонтерами та допомагає дитячим будинкам.



