Я не про Татарова. Ми прийняли закон про заборону діяльності РПЦ. Президент підтримав його не відразу. Але добре, що підтримав. Тепер потрібно ще перемогти саботаж у виконавчій владі. Сподіваюся, що ініційований мною проєкт про телеграм та інші мережі, які мають бути захищені від російського впливу теж приймуть.

Протягом останнього року я зробив декілька фільмів про провали у демографічній політиці, проблеми ВПО та біженців. У липні зареєстрував проєкт про створення Міністерства демографії і діаспори. Зараз те саме говорить президент. Ні, це не ідея Кулєби, як сказала у питанні журналістка. Проєкт давно зареєстрований і його можна побачити на сайті ВР. Номер 11424. І добре, що Володимир Зеленський звернув на нього увагу.

Повністю про це у відео:

Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України

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