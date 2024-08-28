РПЦ, Телеграм та повернення українців: президент почув?
Добре, що і президент, і парламентська більшість підтримали закон про заборону діяльності РПЦ в Україні. Але на це знадобилось без малого 2 роки. Наразі є ще 2 мої ініціативи, які потребують негайного розгляду задля захисту українців
Я не про Татарова. Ми прийняли закон про заборону діяльності РПЦ. Президент підтримав його не відразу. Але добре, що підтримав. Тепер потрібно ще перемогти саботаж у виконавчій владі. Сподіваюся, що ініційований мною проєкт про телеграм та інші мережі, які мають бути захищені від російського впливу теж приймуть.
Протягом останнього року я зробив декілька фільмів про провали у демографічній політиці, проблеми ВПО та біженців. У липні зареєстрував проєкт про створення Міністерства демографії і діаспори. Зараз те саме говорить президент. Ні, це не ідея Кулєби, як сказала у питанні журналістка. Проєкт давно зареєстрований і його можна побачити на сайті ВР. Номер 11424. І добре, що Володимир Зеленський звернув на нього увагу.
Повністю про це у відео:
Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України
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