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OPINION

Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України

Микола Княжицький
23 жовтня, 2024 середа
19:32
Новини

Виступ Миколи Княжицького на форумі “Держава Вдячності”, організованому Мережею захисту національних інтересів "АНТС"

Зміст

 Ми живемо у часи, коли питання стійкості нашої нації набуває ключового значення. Росія, намагаючись знищити нас або асимілювати, ставить перед Україною три виклики: фізичне винищення, примус до еміграції та асиміляція українців в російську культуру. Як нація, ми маємо не лише обороняти кордони, а й зберегти українську державність та національну ідентичність.

Українська нація існувала століттями без власної держави, але збереглася завдяки зусиллям письменників, громадських діячів, які мріяли про нашу незалежність. Сьогодні, коли Україна має свою державу, ми не можемо дозволити собі її втратити. У нас з’явилися союзники, а президент прямо говорить про країни, які є ворогами. Однак важливе питання – чи готова держава ефективно діяти та відповідати на ці виклики?

Однією з найбільших проблем нашого часу є демографія. За даними ООН, станом на кінець 2022 року майже 6,2 мільйона українців покинули країну, а перетини кордону в обох напрямках протягом року досягли 22 мільйонів. Найбільше перетинають кордон жінки, діти та літні люди. Ми бачимо, як багато наших співгромадян шукають кращих можливостей за кордоном, і це проблема, яку ми повинні вирішувати.

Що ми даємо нашим біженцям? Відповідь на це питання вкрай важлива. Наприклад, моя команда пропонує створити Міністерство демографічної політики та діаспори. Це відомство має відповідати за політику щодо наших громадян як в Україні, так і за її межами. Ми маємо продумати шляхи підтримки тих, хто залишив країну, забезпечити для них умови для повернення, а також стимулювати народжуваність.

Також важливо подбати про нашу культуру. Українські діти, які живуть за кордоном, втрачають зв'язок із батьківщиною. Ми повинні створювати центри доступу до українських книг та освітніх програм за кордоном, щоб підтримувати цей зв'язок. Якщо не подбати про це зараз, у майбутньому може бути пізно.

Україна має бути вдячною своїм громадянам, а не ставити їх у непрості умови. Ефективна мобілізація має базуватись на повазі до громадян, на тому, щоб кожен відчував себе частиною країни. Держава повинна відповідати не тільки за свою оборону, але й за гідне життя громадян.

Ми повинні діяти зараз, щоб зберегти нашу націю, країну та ідентичність. І це можливо лише тоді, коли кожен українець відчуватиме підтримку з боку держави.

 

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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