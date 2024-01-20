Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Суд ПАР дав дозвіл на продаж речей Мандели: уряд країни надалі проти

Суд ПАР дав дозвіл на продаж речей Мандели: уряд країни надалі проти

20 січня, 2024 субота
03:24
Новини на фото: прапор Південно-Африканської Республіки

Уряд Південно-Африканської Республіки намагається зупинити аукціон 70 особистих речей, що належали Нельсону Манделі, який боровся з апартеїдом у країні

Про це повідомляє BBC.

Серед речей, що будуть виставлені на продаж, є набір слухових апаратів, посвідчення особи, подарунки від світових лідерів і деякий одяг першого демократично обраного президента ПАР.

Зазначається, що уряд ПАР виступає проти проведення аукціону ще з того часу, коли намір про його проведення був вперше оголошений у 2021 році, стверджуючи, що деякі предмети, запропоновані для продажу є "національними артефактами".

У результаті первинний аукціон, який планувався на 2022 рік, був скасований, і розпочалася дворічна судова тяганина.

Минулого місяця Вищий суд Преторії (ПАР) нарешті дав дозвіл старшій доньці колишнього політика Маказіве Мандела продати речі, відкинувши аргумент уряду.

Сам аукціон має розпочатися у США вже 22 січня, але поки незрозуміло, чи призупинить його проведення подане до суду клопотання щодо оскарження рішення суду Преторії.

Предмети вже виставлені на продаж нью-йоркським аукціонним домом Guernsey's. В оголошенні вказано, що слухові апарати, наприклад, можуть коштувати до 20 000 доларів, а одна сорочка може бути продана до 70 000 доларів.

Раніше донька Мандели заявила, що кошти від аукціону підуть на створення меморіального саду на честь її батька поблизу місця його поховання.

Читайте також:
Карта. Херсон_2612
19 січня, 2024 п'ятниця
Росіяни поставили свій прапор на руїнах Кринків, але були знищені, - Братчук
18 січня, 2024 четвер
Нідерланди дозволили частині біженців з України залишитися тільки до весни: подробиці
19 січня, 2024 п'ятниця
Міноборони провело раптову перевірку продуктових складів військових частин: які порушення виявили
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 січня
04:48
на фото снаряди
У ЄС цьогоріч зможуть виготовити 1,4 млн снарядів: більшість піде Україні, - єврокомісар
04:20
Microsoft
У Microsoft повідомили про атаку російських хакерів
03:52
Арнольд Шварценеггер
Годинник Шварценеггера, через який він мав проблеми на митниці, продали
02:58
Оновлено
У роботі Monobank стався збій: компанія пояснила, що відбувається
02:20
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 20 січня
01:52
Рафаель Гроссі
У МАГАТЕ звинуватили військових на окупованій ЗАЕС у повторному мінуванні території
01:24
Джозеф Байден
Байден сподівається голосування щодо міграційної політики наступного тижня
00:56
Олаф Шольц
Шольц провів телефонну розмову з Сунаком: говорили про "суттєву та постійну" підтримку України
00:45
Відкриття юнацької Олімпіади-2024 у Канвоні
У Південній Кореї відкрилися зимові юнацькі Олімпійські ігри
00:28
Фінляндія, Україна
У Фінляндії через страйк може зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ
00:14
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
"Саудівська ліга є кращою": Роналду принизив один з європейських топчемпіонатів
2024, п'ятниця
19 січня
23:59
ЗСУ
"ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня
23:30
Алек Болдвін
Алеку Болдвіну знову висунули обвинувачення у вбивстві українки на зйомках фільму "Іржа"
23:17
Андрій Шевченко
Шевченка визнали найкращим гравцем Серії А 2000-х
22:43
штучний інтелект
Клієнт поштової компанії пожалівся, що на нього вилаявся чат-бот зі штучним інтелектом
22:29
Володимир Зеленський у Болгарії. 6 липня 2023
"Якщо можете зупинити війну за 24 години, запрошую вас до Києва": Зеленський звернувся до Трампа
22:26
Італія
В Італії офіцера ВМС засудили до 20 років за шпигунство на користь РФ
22:22
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Батько Ф'юрі розхвалив Усика і застеріг сина від поразки
22:04
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку окупанти несуть вдесятеро більші втрати за ЗСУ, - військовий експерт Дикий
21:57
Зірка серіалів "Всі мої діти" та "Відчайдушні домогосподарки" Алек Муссер вчинив самогубство
21:43
Оновлено
Ігор Мазепа в залі суду
Суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі бізнесмена Мазепи
21:34
Оновлено
конгрес США
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США
21:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з президентом ОАЕ та прем'єр-міністром Албанії
21:17
Аналітика
Карта бойових дій Куп'янськ
Новий А-50, використання чотиритонної П-35 та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня
21:10
Дослідники з Ланкастерського університету назвали головні переваги відмови від кофеїну
20:46
студенти, соцмережі, робота
Спецслужби РФ отримують 60% розвідданих через соцмережі, - Генштаб
20:32
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Країни ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, - прем'єр Фінляндії про загрозу вторгнення РФ
20:15
Шмигаль
Шмигаль: уряд цьогоріч схвалить програму адаптації законодавства до права ЄС
20:11
Огляд
Дональд Трамп
Кейс Дональда Трампа: суди, праймеріз перед виборами у США та що він означає для України
20:05
OPINION
Костянтин Москалець
Дзен
19:56
Георгій Судаков та Рональд Араухо (ліворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро
19:47
терористи ХАМАС
Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці
19:46
НАТО Єнс Столтенбер
SPRAVDI пояснив, чому НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
19:25
Авдіївка
Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках
19:16
міністерство оборони РФ
У Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км, - Defense Express
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 695-го дня війни: ГУР атакувало нафтобазу у Брянській області, а окупанти покидають позиції через великі втрати армії РФ
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
Лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт, інакше це перекладання відповідальності, - нардеп Синютка
18:49
Вражає видиму ціль зі швидкістю світла: Велика Британія випробувала лазерну зброю
18:42
Огляд
"Бідолашні створіння"
Затримати "героя в масці": що подивитися на вихідних
18:33
Ексклюзив
Військовий на Донбасі
Україні потрібно розв'язати питання ПВК, закон їх не забороняє, - керівник Омега Консалтинг Кебкало
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV