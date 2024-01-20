Суд ПАР дав дозвіл на продаж речей Мандели: уряд країни надалі проти
Уряд Південно-Африканської Республіки намагається зупинити аукціон 70 особистих речей, що належали Нельсону Манделі, який боровся з апартеїдом у країні
Про це повідомляє BBC.
Серед речей, що будуть виставлені на продаж, є набір слухових апаратів, посвідчення особи, подарунки від світових лідерів і деякий одяг першого демократично обраного президента ПАР.
Зазначається, що уряд ПАР виступає проти проведення аукціону ще з того часу, коли намір про його проведення був вперше оголошений у 2021 році, стверджуючи, що деякі предмети, запропоновані для продажу є "національними артефактами".
У результаті первинний аукціон, який планувався на 2022 рік, був скасований, і розпочалася дворічна судова тяганина.
Минулого місяця Вищий суд Преторії (ПАР) нарешті дав дозвіл старшій доньці колишнього політика Маказіве Мандела продати речі, відкинувши аргумент уряду.
Сам аукціон має розпочатися у США вже 22 січня, але поки незрозуміло, чи призупинить його проведення подане до суду клопотання щодо оскарження рішення суду Преторії.
Предмети вже виставлені на продаж нью-йоркським аукціонним домом Guernsey's. В оголошенні вказано, що слухові апарати, наприклад, можуть коштувати до 20 000 доларів, а одна сорочка може бути продана до 70 000 доларів.
Раніше донька Мандели заявила, що кошти від аукціону підуть на створення меморіального саду на честь її батька поблизу місця його поховання.
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