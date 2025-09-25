Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ

Про це в етері Громадського радіо розповів економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовський.

"Абсолютно непланове підняття. Тому що минулого року, коли піднімали податки, а саме податок на прибуток і податок на доходи фізичних осіб, то тоді просто клялися, що це єдине підвищення, і вже залізобетонно, протягом десяти років, ніякого підвищення не буде. Але, як ми бачимо, все ж, виявилося, що з кожним роком ситуація в російському бюджеті все гірше, у них суттєво збільшується бюджетний дефіцит.

Залишається відкритим питання того, яким чином вони будуть покривати дефіцитцього року, тому що, навіть за мінімальними оцінками, це буде десь близько 7 трлн рублів, а, за максимальною оцінкою, близько 10 трлн рублів. Для розуміння — тому що для нас, в принципі, рублі це вже абсолютно незрозуміла якась валюта — в даному випадку сума бюджетного дефіциту в Росії коливається від 85 мільярдів доларів до 120 мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, покривати в них нема чим. І ситуація погіршується…", — зауважив економіст.

Він також додав, що підвищення податків, яке відбулося у 2024 році на 2025 рік, не дало очікуваного результату для російської економіки. "…Тому, такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми. Це означає, що їхня боротьба з інфляцією де-факто перекреслюється. Крім цього, будуть негативні наслідки. Вони вже фактично позбавили російські компанії внутрішнього ресурсу, знищивши фондовий ринок своїми переділами майна. Це призвело до того, що ніхто вкладати кошти в акції не хоче, вони знищили інвестиційний ресурс через збільшення податку на прибуток, через дуже високі кредитні ставки, що робить кредитування абсолютно неприйнятним для більшості компаній, а зараз вони вже починають забирати де-факто обігові кошти цих компаній, тому що ПДВ — це не лише податок на кінцевого споживача, також необхідно фактично інвестувати цей податок на кожному етапі виробництва", — пояснив Ілля Несходовський.

Тому, за його словами, ситуація погіршиться: "Ще не факт, що в цьому році все відбудеться добре, але на 2026 рік можна сказати навіть катастрофічно, тому що навіть збільшення цього податку буде мати негативний ефект для російських підприємств і російських громадян".

Керівник аналітичного напряму мережі АНТС також розповів, як росіяни відчують на собі відповідне рішення: "Відчують. По-перше — це збільшення цін. По-друге — звільнення та збільшення кількості безробітних. По-третє — зменшення заробітної плати, тому що підприємства від такої ініціативи явно не покращать цей фінансовий стан".