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Тільки війна змусила обрати українське, - видавець Іван Малкович

Ярослава Наумова
18 липня, 2025 п'ятниця
13:02
Суспільство Іван Малкович

Я думав, що достатньо просто робити кращі книжки, і люди обиратимуть українське. А виявилось, що ні, і тільки війна все змінила

Зміст

Про це поет і видавець Іван Малкович ексклюзивно розповів у фільмі "Мова свободи", телепрем"єра якого відбулась на Еспресо.

Він розповів, як у 1990–2000-х українські книгарні були заповнені російською літературою. Попри успіх українських видань, зокрема перекладу "Гаррі Поттера", конкуренція була нерівною: "Я мусив боротися з російським “Поттером” на нашому ж ринку".

"Було нелегко, тому що ми були окуповані російською книжкою. Книгарні в центрі — там були російські книжки виставлені з російським двоголовими гербами… Я думав: от ми видамо такі чудесні книжки, і люди будуть їх вибирати, бо наші будуть кращі. Але ні...Така м'яка українізація, в такій країні посттравматичній як Україна, означала “ніякої українізації”. Тобто “мʼяке” — це ніяке. М’яко міг робити я як видавець, як поет. Але держава — це закони", — вважає Іван Малкович.

Тільки після 2014 року, каже він, ситуація почала змінюватися. А повномасштабна війна 2022-го стала переломним моментом: "Нарешті, за тридцять із чимось років, російська книжка відійшла з українських міст. Ми побачили, як книгарні наповнюються українським".

Водночас Малкович із тривогою говорить про відкат: "З незрозумілих причин побільшало російської мови в Києві. І це лякає".

На його думку, держава має діяти рішучіше: "Вмовляння не працюють. Мають бути правила, як у Німеччині: навіть на перервах у школах — тільки державною".

Фільм "Мова свободи" досліджує історію боротьби за українську мову — від імперських заборон до сучасних мовних законів. В основі — десятки свідчень: колишніх військовополонених, переселенців, політиків і культурних діячів, які опинилися в центрі гуманітарної боротьби.


 

Теги:
Культура
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