Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка

"Війна очима тварин" – збірка з семи короткометражок, що показують війну з перспективи тварин. Світова прем"єра фільму відбулась на Tribeca Film Festival у Нью-Йорку. Всеукраїнська - в межах Одеського кінофестивлю, 4 жовтня, у День Всесвітнього дня захисту тварин.

Київська прем"єра кіномальманаху" "Війна очима тварин", фото: SOTA Cinema Group

"На жаль, війна все ще триває і ми щодня складаємо тест на людяність. Сім неймовірних історій порятунку кіноальманаху "Війна очима тварин" допоможуть кожному глядачеві відчути себе людиною, яка здатна допомогти тим, хто беззахисний перед жахом війни — тваринам, а значить відчути свою силу. Більше того, ми прагнемо не лише розповідати, а й діяти — тому частина коштів з прокату стрічки буде перерахована на допомогу тваринам", — розповів продюсер Олег Кохан.

Першими глядачами стрічки у Києві стали не лише кіномани й учасники ОМКФ, а й учасники соціального проєкту "Компаньйони" від громадської організації U-Hearts - собаки емоційної підтримки, які допомагають ветеранам, дітям та цивільним, що пережили війну.

На допомогу тваринам буде перерахована і частина грошей, зібраних у прокаті.

Еспресо зібрав топ-7 фактів про фільм.

Альманах складається із 7 новел: "Орел" - режисера Мирослава Слабошпицького , "Корова в тумані" ( авторка сценарію і режисер Юлія Шашкова), "Синочок" (режисер і автор сценарію Олексій Мамедов), "Кролик, Або Туди і Звідти" (автор сценарію і режисер Максим Тузов), "Торпеда" (автор сценарію і режисер Іван Сауткін), "Підводна пригода" (автор сценарію і режисер Святослав Костюк), "У нас все нормально" (режисерський дебют Андрія Лідаговського, відомого за головною роллю у фільмі "Мої думки тихі").

Продюсер Олег Кохан під час знімання "Війна очима тварин", фото: SOTA Cinema Group

Автором ідеї і продюсером кіноальманаху став Олег Кохан (кінокомпанія SOTA Cinema Group), а партнерами кінопроєкту — "Агентство США з міжнародного розвит ціку" (USAID), European Solidarity Fund For UkrainianFilms (ESFUF) та соціальна ініціатива U-Hearts

Кадр з фільму "Війна очима тварин"

Корова, кролик, вовк (його грає пес породи чеський вовчак на ім'я Кай), коза, рибки, орел та кіт - історії саме тих тварин лягли в основу новел. В основі усіх сюжетів новел - реальні факти, новини чи власний досвід авторів. Корова Мілка зіграла саму себе, бо справді була поранена на Київщині навесні 2022 року. Історію про бабусю, що передавали координати перебування окупантів нашим військовим, розповідали в теленовинах. Актор Печериця прийшов на майданчик у своїй формі, бо на той час служив у війську. Режисер і автор сценарію Максим Тузов дійсно мав кролика, з яким зустрів ранок 24 лютого.

Шон Пенн став головним героєм новели "Орел" кіноальманаху "Війна очима тварин", фото: SOTA Cinema Group

Вперше в українському фільмі грає двічі оскароносний американський актор Шон Пенн. Він став головним героєм новели "Орел" Мирослава Слабошпицького. У новелі "Підводна пригода" з кіноальманаху також задіяна україно-французька акторка Ольга Коротяєва.

Кадр з новели "Торпеда" кіноальманаху "Війна очима тварин". У головній ролі Ольга Мартинишин, фото: SOTA Cinema Group

Виконавицею головної ролі у новелі "Торпеда" стала 70-річна Ольга Мартинишин: вона ніколи до цього не грала в кіно, але є популярною блогеркою зі Львова. На її сторінках у соцмережах можна знайти рецепти соління помідорів, поради по вирощуванню городини тощо.

Назарій Гладюк зіграв у новелі "Торпеда" з альманаху "Війна очима тварин", фото: SOTA Cinema Group

Виконавець ролі Льончика з новели "Торпеда" Назарій Гладюк після зйомок вирішив створити власний YT канал, щоб розповідати про творчий потенціал людей з особливими потребами.

Андрій Лідаговський став автором сценарію, режисером і виконавцем головної ролі новели "У нас все нормально", фото: SOTA Cinema Group

До кіноальманаху долучився всесвітньо відомий гурт Imagine Dragons: у "Війна очима тварин" звучить їхня композиція Burn Out.

6 листопада стартують покази кіноальманаху в Україні. Наступного року запланований прокат в США, Європі та по всьому світу. Після цього фільм буде доступний на міжнародних стрімінгових платформах.