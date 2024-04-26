Троянський кінь для Зеленського: в ефірі Еспресо фільм про загрози мережі Телеграм
Українська держава нічого не знає про власників Телеграм, не може контролювати сервери, трафік, контент, персональні дані. Про загрози, які несе російська мережа, у документальному фільмі Миколи Княжицького "Троянський кінь для Зеленського" в суботу, 27 квітня, о 21:30
Повтор - у неділю, 28 квітня, о 7:10.
В Україні досі збереглися російські структури – це троянські коні, яких завела країна-агресор, щоб потім знищити нас.
Телеграм – один з них. У 2023 він охопив вже 72% вітчизняних користувачів. На просування своїх наративів в українському сегменті Телеграм Росія витратила вже $250 млн.
Автор фільму Микола Княжицький звертає увагу, що це величезний тіньовий ринок на якому заробляють мільйони, продають наркотики та поширюють дезінформацію ворога. А ще Телеграм нині – це найбільша картотека даних на українців, маючи у своєму розпорядженні дані понад 20 млн людей – це більше ніж “Дія”.
"Саме тому я вніс законопроєкт – не про заборону Телеграму, а про прозорість і регулювання його роботи та всіх соцмереж, які мають новинні стрічки. Вони мають бути зареєстровані або в Україні, або в ЄС, держава має знати, хто кінцевий власник таких платформ. Якщо так працює YouTube чи Facebook в Україні, то чому так не може Телеграм?", – коментує автор фільму.
Фільм "Троянський кінь для Зеленського" в ефірі Еспресо 27 квітня, о 21:30 та 28 квітня о 7:10.
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