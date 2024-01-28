У католицькій церкві Стамбула застрелили людину, нападників шукають

Нападників було двоє, передає TRT.

Їхні обличчя приховували маски та сонцезахисні окуляри. Від здійснених ними пострілів всередині храму загинула одна людина. Подробиці щодо особи жертви поки що відсутні.

Учасників замаху наразі шукають. Район навколо місця скоєння вбивства очеплено. Поліція Стамбулу працює у посиленому режимі.

Церква Святої Марії належить римо-католицькій церкві.

Як наголошує CNN Turk, злочинці використовували автоматичну зброю.

Турецька інформаційна агенція DHA оприлюднила відео з вуличних камер, на якому видно, що нападники були одягнуті в усе чорне й пересувалися пішки.

Влада Туреччини рішуче засудила те, що сталося.