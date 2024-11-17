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У Львові вручили відзнаки за особливі заслуги в царині українсько-польського порозуміння

17 листопада, 2024 неділя
21:05
Суспільство Лауреати премії Paderewski за а українсько-польське порозуміння

У Львові, в Палаці Потоцьких, під час ХІІІ Міжнародного фестивалю “Відкриваючи Падеревського”, відбулося вручення відзнак Paderewski. Відзнаку вручають за особливі заслуги в царині українсько-польського порозуміння

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У Львові, в Палаці Потоцьких, під час ХІІІ Міжнародного фестивалю “Відкриваючи Падеревського”, відбулося вручення відзнак Paderewski. Відзнаку вручають за особливі заслуги в царині українсько-польського порозуміння. 

Серед нагороджених — співголова Групи ВРУ з міжпарламентських звʼязків із Польщею, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат Микола Княжицький (Україна), польський політик Павел Коваль та професор Марек Вільчинський (Польща).

"Дякую капітулі за велику честь, яку надали мені, вручаючи цю нагороду. Я хочу подякувати не лише політикам, а насамперед українському та польському народам. Те велике чудо, яке зробив польський народ, приймаючи українців у свої домівки після початку повномасштабного вторгнення, показало, наскільки ми є братами й наскільки сильними можемо бути разом", - сказав Микола Княжицький.

У своїй промові народний депутат розповів про “чудо солідарності”, яке обʼєднує український та польський народи: "Ми завжди об’єднуємося в часи криз чи критичних навал, показуючи приклад єдності. Те чудо солідарності, яке ми побачили після повномасштабного вторгнення, нагадало нам, наскільки ми сильні, коли разом. Але тепер ми маємо розірвати спіраль історії, подолати старі конфлікти й об’єднатися заради нової Європи”.

ХІІІ Міжнародний фестиваль "Відкриваючи Падеревського" був присвячений постатям і подіям польської історії та культури, тісно пов’язаним зі Львовом. 

Павел Коваль, польський політик і голова Ради з питань співпраці з Україною, який також отримав нагороду, зазначив: "Для мене, як для поляка, який не має родинних зв’язків зі Львовом, але для якого це місто багато значить, ця брама ніколи не була зачиненою завдяки таким людям, як Микола Княжицький. Львів об’єднує українців, які розуміють його значення для європейської культури та спільнот – української, польської, єврейської, вірменської. Завдяки зусиллям багатьох людей ця брама залишається відкритою”.

Того ж дня у Палаці Потоцьких в рамках фестивалю відбулася конференція на тему: "Львів Збігнєва Герберта і спільний простір української, польської та єврейської культури". 

Також уперше у Львові глядачі переглянули монодраму "Останнє танго з Гербертом" у виконанні Пшемислава Тейковського. Крім того, цими днями у Львові представили виставку робіт учасників конкурсу львівських студентів-графіків "Pan Cogito у Львові", організованої з нагоди 100-річчя від дня народження Збіґнєва Герберта. 

Проєкт відбувся під почесним патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові та був співфінансований міністром культури та національної спадщини Республіки Польща з Фонду сприяння культурі.

Ігнацій Ян Падеревський — польський піаніст, диригент, композитор, філантроп, політик, державний діяч, який народився на теренах сучасної території України. Його оперу "Манру" вперше поставили у Львові, що закріпило його зв’язок із містом як культурним осередком. Завдяки своїй музичній кар’єрі він здобув світову славу, що дало йому змогу просувати ідеї незалежності Польщі на міжнародній арені. Під час Першої світової війни активно лобіював інтереси Польщі в Європі та США, зокрема вплинув на включення польського питання до "14 пунктів" Вудро Вільсона. У 1919 році Падеревський став прем’єр-міністром Польщі, де працював над зміцненням міжнародного статусу країни. Його діяльність мала значний вплив на становлення польської державності після Першої світової війни.

Теги:
Польща
Микола Княжицький
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