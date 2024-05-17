У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ
Неподалік будівлі військової академії зв'язку ім. С. М. Будьонного в російському Санкт-Петербурзі стався вибух. За інформацією російських ЗМІ, у підвалі вибухнув навчальний боєприпас
Про це повідомляє "Фонтанка".
Відповідно до інформації видання, у підвалі академії стався вибух боєприпасу близько 20:00. Зазначається, що в навчальному закладі нещодавно робили ремонт, а курсанти прибирали територію.
На місце вибуху прибули поліція, росгвардія, а також пожежники.
Відповідно до попередньої інформації, відомо про як мінімум двох постраждалих. Водночас РИА Новости повідомляє, що внаслідок вибуху постраждали сім військових.
Губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов заявив, що інцидент в академії є в "зоні відповідальності міністерства оборони та не має терористичного характеру". За його словами, наразі спеціалісти встановлюють причини вибуху.
За словами пресслужби Ленінградського військового округу, у підвалі академії здетонував боєприпас часів Другої світової війни.
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