У Петербурзі стався вибух біля військової академії, - ЗМІ

Про це повідомляє "Фонтанка".

Відповідно до інформації видання, у підвалі академії стався вибух боєприпасу близько 20:00. Зазначається, що в навчальному закладі нещодавно робили ремонт, а курсанти прибирали територію.

На місце вибуху прибули поліція, росгвардія, а також пожежники.

Відповідно до попередньої інформації, відомо про як мінімум двох постраждалих. Водночас РИА Новости повідомляє, що внаслідок вибуху постраждали сім військових.

Губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов заявив, що інцидент в академії є в "зоні відповідальності міністерства оборони та не має терористичного характеру". За його словами, наразі спеціалісти встановлюють причини вибуху.

За словами пресслужби Ленінградського військового округу, у підвалі академії здетонував боєприпас часів Другої світової війни.