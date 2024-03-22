У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
Вранці 22 березня у Росії заявили про нібито атаку на Білгород. Кажуть, начебто є загиблий, поранені та пошкодження інфраструктури
Про це написав у телеграм губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами вранці 22 березня нібито стався обстріл Білгорода, внаслідок якого одна людина загинула.
Він також додав, що начебто є поранені та пошкодження чотирьох медичних закладів і житлових будинків. Гладков заявив, що постраждали 12 автомобілів, 4 з них нібито повністю згоріли.
"За попередніми даними, двоє людей постраждали: у жінки осколкове поранення нижньої кінцівки, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма", - написав Гладков.
Фото: https://t.me/vvgladkov
Фото: https://t.me/vvgladkovРосійські білгородські пабліки "Жесть Белгород" і "Go31 Новости Белгорода" поширили фото і відео нібито наслідків удару. Там кажуть, що у місті на бульварі Юності сталась пожежа, зокрема нібито горіли автівки.
- У ніч на п'ятницю, 22 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, також є загиблі і постраждалі.
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