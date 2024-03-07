В окупованому Криму суд заарештував п'ятьох кримських татар

У тимчасово окупованому Криму так званий Київський районний суд Сімферополя відправив у СІЗО п'ятьох раніше затриманих мешканців Джанкоя і Джанкойського району.

Це Енвер Халіллаєв, Наріман Аметов, Алі Мамутов, імам мечеті села Лобанове Вахід Мустафаєв та активіст Арсен Кашка. Про це повідомив адвокат Кашка Еміль Курбедінов. Усіх затриманих взяли під варту на два місяці, передає громадський рух "Кримська солідарність".

"Упродовж 10 років активістів, релігійних діячів, громадянських журналістів переслідують за політичними та релігійними мотивами. Справи "Хізб ут-Тахрір" (ісламська релігійна організація) - шаблонні", - розповів адвокат.

За його словами, у суді співробітники ФСБ клопотали саме про жорсткий запобіжний захід, бо підзахисні нібито можуть сховатися, вплинути на свідків.

"Це чергові фрази. За всі ці довгі роки ми переконалися в тому, що жоден із затриманих не є злочинцем", - заявив Курбедінов.

Він також додав, що на оскарження арешту є три доби. Адвокат направить скаргу до так званого Верховного суду тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, зранку 5 березня в окупованому Криму російські силовики провели 10 обшуків

в Бахчисараї та Джанкойському районі в будинках кримських татар-мусульман: активістів громадського руху та релігійних діячів.

Серед них жителі Бахчисарая: Рустем Османов, Азіз Азізов, Мемет Люманов, Мустафа Абдураманов. Жителі Джанкойського району: колишній імам Ремзі Куртнезіров, чинний імам Ваїт Мустафаєв, Алі Мамутов, Арсен Кашка, Енвер Халілаєв, Наріман Аметов.

Після обшуків чоловіків, у будинках яких проводили обшуки, відвезли у ФСБ.