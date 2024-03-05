В окупованому Криму зранку відбулися масові обшуки в будинках кримських татар. Чоловіків відвезли до ФСБ

Про це повідомляє громадський рух "Кримська солідарність".

Після проведення слідчих дій кількох чоловіків відвезли у ФСБ.

За інформацією Кримської солідарності, обшуки відбулися в Бахчисараї та Джанкойському районі в будинках кримських татар-мусульман: активістів громадського руху та релігійних діячів.

Серед них жителі Бахчисарая: Рустем Османов, Азіз Азізов, Мемет Люманов, Мустафа Абдураманов. Жителі Джанкойського району: колишній імам Ремзі Куртнезіров, чинний імам Ваїт Мустафаєв, Алі Мамутов, Арсен Кашка, Енвер Халілаєв, Наріман Аметов.

Під час обшуку в будинку Ваіта Мустафаєва перебували троє неповнолітніх дітей - двійнята (4 роки) і 6-місячне немовля. Співробітники ФСБ вилучили паспорт Мустафаєва, військовий квиток і телефон.

Крім того, по закінченню обшуку співробітники ФСБ забрали Ремзі Куртнезірова та Енвера Халілаєва. У Куртнезірова безстрокова інвалідність 2-ї групи, йому викликали швидку допомогу. Під час обшуку в нього піднявся тиск до позначки 230.

Також після обшуку Мустафу Абдураманова відвезли до ФСБ. Співробітники спецслужб вилучили телефон Мустафи. На момент обшуку в будинку перебували четверо неповнолітніх дітей.

"Вони одразу зайшли всі, розбіглися по будинку. Їх було чоловік 10. З ними були дві дівчини - поняті. Діти до цього моменту вже прокинулися і були налякані, і не розуміли, що відбувається. Потім зайшов до нас у кімнату співробітник зі зброєю і в масці - молодший сильно злякався його. І він сказав, щоб ми всі перебували в одній кімнаті, не виходили. Із чоловіком вони проводили обшук. Почали з кухні й потім по всіх кімнатах пройшлися. Дивилися книжки, шукали заборонену літературу. Дівчата-поняті постійно жартували, насміхалися", - розповіла дружина Мустафи Аліє Абдураманова.

Також до ФСБ відвезли Нарімана Аметова, Мемета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова.