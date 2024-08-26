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Відкрито конкурс на 100 грантів по 5 000 євро від EU4Business для українського мікробізнесу

26 серпня, 2024 понедiлок
16:36
Новини гранти

Мікропідприємці з найбільш постраждалих областей України зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 5 000 євро для реалізації заходів з відновлення своєї господарської діяльності

Зміст

Відбулася презентація нової хвилі грантів в межах Програми “Гранти від EU4Business для мікробізнесу” за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини

гранти

Мікропідприємці з найбільш постраждалих областей України зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 5 000 євро у гривневому еквіваленті для реалізації заходів з відновлення своєї господарської діяльності через два уповноважені банки: Ощадбанк та ПриватБанк. 

гранти

У результаті попередніх трьох конкурсів, що проводились з серпня 2023 по квітень 2024 років, підтримку отримало 779 підприємців з усієї України (окрім тимчасово окупованих територій) на загальну суму близько 120 млн грн. Переважна більшість грантів була надана фізичним особам-підприємцям, водночас більш ніж половиною таких мікропідприємств володіють та управляють жінки. 

гранти

"Фінансовою підтримкою у межах Програми мікрогрантів змогли скористатись передусім підприємці з найбільш постраждалих від війни регіонів, адже у п'ятірці лідерів за кількістю наданих грантів - такі області, як Сумська, Чернігівська, Київська, Харківська та Миколаївська", – зазначив Андрій Гапон, голова Правління Фонду розвитку підприємництва.

гранти

Взяти участь в новому конкурсі можуть мікропідприємства, що: 

  • мають до 10 працівників та річний дохід до 2 млн євро;

  • здійснюють діяльність в регіонах найбільш постраждалих від війни (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська (крім Києва), Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська області) незалежно від виду економічної діяльності;

  • мають позитивну кредитну історію;

  • не мають заборгованості перед бюджетом України;

  • не отримували міжнародну технічну допомогу, починаючи з 01.02.2022.

гранти

Рейтингова система Фонду розвитку підприємництва автоматично визначить переможців на підставі таких критеріїв: рівень постраждалості від війни, вид економічної діяльності підприємства, якість використання коштів гранту, розташування підприємства на деокупованих територіях та соціальна відповідальність підприємства з огляду на зайнятість у його діяльності ветеранів та осіб з інвалідністю. 

гранти

Для участі у конкурсі потрібно:

1. Заповнити заявку на сайті програми. 

2. Правильно вказати інформацію про показники діяльності підприємства до війни та під час бойових дій. 

3. Визначити чіткі напрями використання коштів мікрогранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування. 

Прийом заявок відбуватиметься у період з 02.09.2024 по 30.09.2024. 

гранти

Грантові конкурси від EU4Business реалізуються в межах програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини

гранти

Проєкт реалізовано за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України

Партнер з виконання – Фонд розвитку підприємництва.
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